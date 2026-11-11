Kongressuntersuchung gegen Gianni Infantino nach Demokraten-Sieg

Der neue Mehrheitsverhältnis im Repräsentantenhaus könnte FIFA-Präsident Gianni Infantino im Januar zur Vorladung zwingen. Jamie Raskin prüft Kontakte zu Donald Trump.

Die politische Landschaft in Washington verändert sich grundlegend, was direkte Konsequenzen für die internationale Fußballszene haben kann. Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen am 3. November droht FIFA -Präsident Gianni Infantino bereits im kommenden Januar eine offizielle Vorladung vor den Kongress der Vereinigten Staaten. Diese Entwicklung wird von hochrangigen Insidern innerhalb der FIFA gegenüber der britischen Zeitung The Telegraph bestätigt und markiert einen Wendepunkt in der langjährigen Beziehung zwischen dem globalen Sportverband und der US-amerikanischen Politik.

Kongressuntersuchung wegen Kontakten zu Trump

Jamie Raskin, der ranghöchste Demokrat im Justizausschuss des Repräsentantenhauses, hat die rechtlichen Grundlagen für diese Untersuchung bereits gelegt. Seit Juli führt er Ermittlungen durch, bei denen er Infantino vorwirft, die FIFA gezielt um die Gunst von Donald Trump zu buhlen. Raskin forderte umfangreiche Unterlagen über die Kontakte zwischen Infantino, der Regierung Trumps sowie dem Familienunternehmen des ehemaligen Präsidenten an. Bislang wurden diese Dokumente nicht vollständig geliefert, wobei Ausschussmitglieder im September eine völlig unzureichende Kooperation seitens der FIFA beklagten. Da es bisher keine offizielle Vorladung gab, blieben die Untersuchungen ohne unmittelbare rechtliche Folgen, doch diese Situation könnte sich rasch ändern.

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Raskin dürfte im Januar den Vorsitz im Ausschuss übernehmen und damit die volle Macht erhalten, Infantino vorzuladen und die Herausgabe von Dokumenten gesetzlich zu erzwingen. Ein Insider aus dem Ausschuss bestätigte dem Telegraph, dass zwar noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, aber ernste Fragen zu den Praktiken und Zahlungen der FIFA rund um die Weltmeisterschaft weiterhin auf dem Tisch liegen. Alle verfügbaren Ermittlungsoptionen werden aktiv geprüft, während das Weiße Haus diese Untersuchungen zuvor als rein parteipolitisches Manöver abgetan hatte.

Ermittlungen zu Personalfragen und Geldflüssen

Zentrales Element der Vorwürfe sind spezifische Handlungen, die Infantino zugeschrieben werden, insbesondere im Zusammenhang mit seiner Luxusvilla in Miami. Es wird berichtet, dass Infantino Carlos Cordeiro, seinen wichtigsten Verbindungsmann zu Donald Trump, gebeten habe, einer Haushaltshilfe mit Migrationshintergrund in seinem Haus eine Arbeitserlaubnis zu verschaffen. Unterlagen deuten darauf hin, dass diese Frau über die Organisation "FIFA Americas" bezahlt wurde, worüber die Steuerbehörden bereits informiert wurden. Kritiker fordern nun Aufklärung darüber, ob Mittel dieser gemeinnützigen Organisation missbraucht wurden, um private Vorteile zu erzielen.

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Die FIFA weist jedes Fehlverhalten entschieden zurück und betont, dass Infantino die Kosten für sein Hauspersonal privat trägt. Dennoch steht der 56-Jährige unter erheblichem Druck. Bereits vor der Weltmeisterschaft übergab er Trump den ersten FIFA-Friedenspreis, was zu Kritik führte. Während des Turniers häuften sich die Rücktrittsforderungen, nachdem die FIFA die Sperre des US-Stürmers Folarin Balogun aufgehoben hatte. Trump räumte ein, sich persönlich für die Aufhebung der Sperre eingesetzt zu haben, was die Wahrnehmung der Unabhängigkeit des Verbandes weiter belastete.

Geheime Verhandlungen über WM-Anteile

Nach der Weltmeisterschaft kamen weitere kontroverse Informationen ans Licht, die die Situation für Infantino verschärfen. Es wurde bekannt, dass er geheim über den Verkauf von Anteilen an der Weltmeisterschaft an private Investoren verhandelt hatte. Angeführt wird diese Gruppe von "Thrive Eternal", einem Unternehmen, das von Joshua Kushner gegründet wurde. Joshua Kushner ist der Bruder von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump. Diese Verbindung zwischen dem FIFA-Vorstand und der Familie Trumps wirft schwere Fragen nach Interessenkonflikten und Transparenz auf.

Laut einer Quelle ist es gut möglich, dass auch die Kushners im Januar als Zeugen vor dem Kongress aussagen müssen. Eine direkte Vorladung von Donald Trump selbst gilt derzeit jedoch nicht als wahrscheinlich. Die Timing der Ermittlungen ist dabei besonders sensibel, da erst vor wenigen Tagen FIFA-Chefjurist Emilio García Silvero nach acht Jahren unter Infantino zurücktrat. García Silvero gilt als möglicher wichtiger Zeuge für die Ermittlungen von Jamie Raskin, da er tief in den internen Strukturen und Entscheidungen des Verbandes verwurzelt war.

Auswirkungen auf die Wiederwahl von Infantino

Die aktuellen Entwicklungen haben weitreichende Auswirkungen auf die politische Zukunft von Gianni Infantino innerhalb der FIFA. Im März 2027 will sich Infantino zur Wiederwahl als FIFA-Präsident stellen. Die jetzt eskalierenden Konflikte mit dem US-Kongress könnten seine Kandidatur erheblich erschweren oder sogar unmöglich machen. Die Kombination aus Vorwürfen des Missbrauchs gemeinnütziger Mittel, der Intransparenz bei Geschäftsentscheidungen und den engen Verbindungen zur Trump-Familie bildet eine gefährliche Mischung für den Amtsinhaber.

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Falls die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus halten können, wird der Weg für eine umfassende Untersuchung geebnet. Jamie Raskin hat bereits gezeigt, dass er bereit ist, harte Maßnahmen zu ergreifen, um Transparenz herbeizuführen. Für die FIFA bedeutet dies eine Phase extremer politischer Unsicherheit. Die Öffentlichkeit erwartet klare Antworten auf die Fragen nach der Integrität der Führungsebene und der Verwendung von Vereinsmitteln. Jeder Schritt, den Infantino in den nächsten Monaten unternimmt, wird unter höchster Beobachtung stehen.