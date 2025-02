König Charles hängt Skifahren ab, Alexia feiert Geburtstag und Königin Mathilde fliegt mit kaputtem Fenster nach Costa Rica

In den Nachrichten: König Charles III. verrät, dass er seine Skifahrten in den Schweizer Alpen wohl abschließen muss. Alexias Geburtstag wird von Cleo von Oettingen-Spielberg gefeiert, und Königin Mathilde hat einen fliegerischen Vorfall in Costa Rica gemeistert.

König Charles III. hat während seines Besuchs einer Windturbinenfabrik in Middlesbrough eine traurige Erkenntnis geteilt: Er kann nicht mehr auf die Skipiste in den Schweizer Alpen fahren. Im Gespräch mit dem Schweizer Ingenieur Avzi Jusufi offenbarte der britische Monarch, dass er aufgrund seines Alters nicht mehr die Skipiste entlang fahren kann. Früher war dies ein beliebtes Reiseziel des heute 76-Jährigen. Charles stand leidenschaftlich gerne auf Skiern.

Familienurlaube mit Prinz William und Prinzessin Kate nahmen beinahe jährlich Platz im Kalender ein. Den Schweizer Skiort Klosters besuchte der Sohn von Queen Elizabeth beinahe in jedem Winter. „Der König sagte: 'Ich glaube, meine Zeit als Skifahrer liegt hinter mir'“, erklärten Mitarbeitende der Fabrik. 2023 setzte der Royal seinen Urlaub in der Schweiz aus. Wie 'Daily Mail' berichtete, habe König Charles vor seiner Krönung im Mai des Jahres kein unnötiges Risiko einer Verletzung eingehen wollen. Im darauffolgenden Jahr wurde bei dem Monarchen Krebs diagnostiziert. Aufgrund der Behandlung blieb er in Großbritannien.Alessandras de Osmas Tochter Alexia durfte sich über ein zuckersüßes Geburtstagsgeschenk freuen. Alessandras enge Freundin Cleo von Oettingen-Spielberg, 37, machte eine Ausnahme und teilte eine Story, auf dem eine große und aufwendig verzierte Torte zu sehen war. 'Happy Birthday Alexia' stand in rosafarbener Zuckerschrift auf dem Backwerk, daneben war eine kleine lilafarbene Kerze in Form einer 1 zu sehen. 'Happy Birthday', kommentierte von Oettingen-Spielberg erneut dazu, 'ich bete dich an, mein geliebtes Patenkind.' Mit dem Schnappschuss verriet die 37-Jährige gleich mehrere Dinge: Bisher war nicht öffentlich bekannt, dass von Oettingen-Spielberg die Patentante der kleinen Alexia ist. Darüber hinaus hat Cleo vermutlich den genauen Geburtstag des Mädchens verraten: Sie veröffentlichte die Story am 11. Februar 2025. Alessandra de Osma machte Alexias Geburtstag am 3. März 2024 öffentlich und erwähnte damals, ihre Tochter sei drei Wochen alt. Eine genaue Angabe fehlt nach wie vor, aber der 11. Februar lag in diesem Jahr genau drei Wochen vor dem 3. März.Prinzessin Anne, 74, hat ihre geplante Reise nach Südafrika aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen müssen. Wie das britische Magazin 'Hello!' berichtete, soll sich der Vizegeneral auf dem Anwesen der Royals verletzt haben. Laut Medienberichten zufolge bestand der Verdacht auf einen Bänderriss. Jetzt zeigte sich der Vizegeneral erstmals wieder bei einem Termin. Annes Ehemann besuchte einen Wissenschafts- und Innovationspark in der Gemeinde Wroughton, die rund zwei Autostunden von London entfernt liegt. Die Veranstaltung erweckte kein großes Aufsehen, allerdings sorgen jetzt Fotos, die auf dem offiziellen X-Account der Wiltshire Lieutenancy geteilt wurden, für nachhallendes Interesse. Wie die Aufnahmen zeigen, war Timothy Laurence während des Events auf Krücken angewiesen. Trotz der Gehstütze schließen britische Zeitungen auf eine Genesung des 69-Jährigen: Dass Laurence seine Verpflichtungen so schnell wieder aufgenommen hat, sei ein gutes Zeichen. Auch dass der Palast keine Notwendigkeit darin sah, seine Verletzung zu erklären, kann als positiv gedeutet werden.Belgische Königin Mathilde, 52, wohl mit einem Schrecken davongekommen. Die belgische Royal hält sich derzeit im Dienste der Krone für drei Tage in Costa Rica auf. Ihre Anreise verlief dabei alles andere als glatt. Wie unter anderem 'Hello' berichtet, wurde das Flugzeug, in dem sie saß, zu einer Notlandung gezwungen. An Bord während des Fluges einen Riss in der Windschutzscheibe erlitten. So landete der Pilot die Maschine 15 Minuten früher als geplant. Der königliche Kommentator Wim Dehandschutter teilte den Bericht über Mathildes Flieger auf der Plattform X. 'Das Flugzeug mit der belgischen Königin Mathilde ist in Costa Rica mit einer kaputten Windschutzscheibe gelandet, laut diesem Bericht und den lokalen Medien', schreibt er zu zwei Aufnahmen, die das gesprungene Fenster zeigen. Eine beängstigende Situation, von der die Besatzung sowie Mathilde an Bord angeblich nichts mitbekommen haben soll





