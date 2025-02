König Charles III. plant Nordamerika-Reise im Frühjahr 2026

König Charles III. und seine Ehefrau Camilla planen im Frühjahr 2026 eine große Reise nach Nordamerika, die sowohl Kanada als auch die Vereinigten Staaten umfassen soll. Die Reise soll als „Charme-Offensive“ dienen, um die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA zu festigen. Ein Treffen mit dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump ist ebenfalls geplant.

König Charles III. (76) und seine Ehefrau Camilla (77) planen im Frühjahr 2026 eine große Reise nach Nordamerika. Die Reise soll sowohl Kanada als auch die Vereinigten Staaten umfassen. Laut Daily Mail soll es sich dabei um eine Art „ Charme-Offensive “ handeln, um die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA weiter zu festigen. Es wäre das erste Mal seit 2007, dass ein britisches Staatsoberhaupt die Vereinigten Staaten besucht.

Ein Treffen mit dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (78) wird ebenfalls erwartet. Insider berichten, dass der US-amerikanische Präsident den britischen Monarchen während seiner Amtszeit 2019 kennen und schätzen gelernt habe. Während Trumps Präsidentschaft hatten Charles und Camilla ihn und First Lady Melania (54) zu einem Tee auf Clarence House eingeladen. Seitdem gilt Donald als Bewunderer des britischen Königshauses. So hatte er kürzlich öffentlich erklärt, den Herzog von Sussex (40) nicht abschieben zu wollen, obwohl er dessen Ehefrau Meghan (43) immer wieder kritisiert. „Das möchte ich nicht tun“, sagte er der New York Post. „Ich lasse ihn in Ruhe. Er hat genug Probleme mit seiner Frau. Sie ist schrecklich.“ Zuvor hatte Trump bereits über Charles' Krebsdiagnose gesprochen und ihm Genesungswünsche zukommen lassen. „König Charles hat Krebs. Er ist ein wunderbarer Mann, den ich während meiner Präsidentschaft gut kennengelernt habe, und wir alle beten, dass er schnell und vollständig genesen möge“, schrieb Donald auf Social Media. Voraussetzung für die große Nordamerika-Auslandsreise sei jedoch, dass der gesundheitliche Zustand des Königs die Reise erlaubt. Ein Insider aus dem Palast erklärte, dass das auch der Grund sei, weswegen es keine konkreten Termine oder Pläne für den Kanada- und USA-Besuch gebe. Für den Fall, dass Charles aufgrund gesundheitlicher Bedenken im Vereinigten Königreich bleiben müsste, gäbe es Berichten zufolge einen Plan B. Sollte dieser notwendig werden, könnten stattdessen Prinz William (42) und seine Frau Kate (43) die Reise übernehmen





promiflash / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

König Charles III. Camilla Nordamerika-Reise Kanada USA Donald Trump Großbritannien Beziehungen Charme-Offensive Gesundheit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

König Charles + Königin Camilla: Erste große Reise in diesem Jahr angekündigtRoyal-News aus aller Welt im GALA-Ticker: König Charles und Königin Camilla nehmen Staatsbesuch wahr +++ Hof gibt historische Pläne für Prinzessin Estelle...

Weiterlesen »

König Charles III. und seine ungewöhnlichen VorliebenDie Hingabe an königliche Aufgaben und ungewöhnliche Vorlieben zeichnen König Charles III. aus. Von seinem speziell zusammengestellten Frühstücksset bis hin zu seinen einzigartigen Transportansprüchen lässt der Monarch seine Individualität erkennen. Seine Umweltliebe spiegelt sich in Initiativen wie der Umstellung seines Aston Martins auf Bioethanol und dem Einsatz von altem Speiseöl im Royal Train wider. Trotz seiner globalen Aktivitäten schätzt Charles auch private Rituale und Gewohnheiten.

Weiterlesen »

König Charles III.: Palast veröffentlicht neues Porträt im SchottenrockDer Palast hat ein neues Porträt von König Charles III. veröffentlicht. Das Foto zeigt den Monarchen im Schottenrock.

Weiterlesen »

König Charles III. startet eigene Doku bei AmazonKönig Charles III. folgt dem Vorbild seines Sohnes Harry und produziert eine Dokumentation für Amazon Prime Video. Der Film soll sich auf die langjährigen Herzensangelegenheiten des Königs konzentrieren, insbesondere auf Umwelt-, Naturschutz-, Nachhaltigkeit- und soziale Projekte. Der Release ist für Ende 2025 oder Anfang 2026 geplant.

Weiterlesen »

König Charles III. besichtigt polnisches Kulturzentrum trotz KrebserkrankungKönig Charles III. zeigte trotz seiner Krebserkrankung weiterhin seine Entschlossenheit, seinen royalen Pflichten nachzukommen. Er besuchte am 5. Februar das Polnische Sozial- und Kulturzentrum (POSK) in London und unterhielt sich mit polnischen Veteranen, Geschäftsleuten und Künstlern.

Weiterlesen »

König Charles III. besucht Polnisches Kulturzentrum trotz KrebserkrankungEin Jahr nach seiner Krebsdiagnose besuchte König Charles III. das Polnische Sozial- und Kulturzentrum (POSK) in London. Der Monarch traf dort polnische Veteranen, Geschäftsleute und Vertreter der Kultur.

Weiterlesen »