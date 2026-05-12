König Charles leidet extrem unter dem Bruderstreit, Privatsekretär Theo Rycroft soll für Familienfrieden sorgen

König Charles leidet extrem unter dem Bruderstreit zwischen William und Harry. Der neue Privatsekretär Theo Rycroft soll für Familienfrieden sorgen und die beiden Geschwister versöhnen. Harrys Kinder sollen eine wichtige Rolle spielen.

Seit mehreren Jahren reden die Geschwister kein Wort mehr miteinander. Jetzt soll der Privatsekretär des Königs, Theo Rycroft, für Familienfrieden sorgen. Eine besonders wichtige Rolle sollen dabei Harry s Kinder spielen.

Seit der Trauerfeier für Königin Elizabeth (†96) im September 2022 herrscht Funkstille zwischen William (43) und seinem Bruder. Zwar kam Harry (41) gut acht Monate nach der Beisetzung zur Krönung von König Charles (77) nach London, aber dort wechselten die einst so unzertrennlichen Geschwister kein Wort miteinander. William soll seiner Familie sogar gesagt haben, dass der Name Harry in seiner Gegenwart nicht mehr ausgesprochen werden soll.

Der Grund ist das Skandalinterview von Harry und Meghan bei US‑Talkshowqueen Oprah Winfrey, in dem die beiden ihren königlichen Verwandten schwere Vorwürfe bis hin zu Rassismus und Mobbing machten. Bleibt auf dem Laufenden, was in der Welt der Stars & Royals passiert – hier könnt ihr den Newsletter 'BUNTE Inside - News aus der Chefredaktion' abonnieren





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