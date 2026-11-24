Schadet König Charles seinem Sohn William aus Neid? Eine Kommentatorin erhebt schwere Vorwürfe. Belege liefert sie nicht.

die Schau stehlen könnten. Den Grund dafür sieht Callahan in der enormen Popularität des Thronfolgers sowie in seiner großen Ähnlichkeit mit seiner verstorbenen Mutter Laut der Kommentatorin könnte der König zudem das äußerst wohlwollende öffentliche Bild des Paares von Wales durchaus mit Neid verfolgen.angebliche Gefühle oder eine gezielte Benachteiligung seines Sohnes liefert sie allerdings nicht.

Bei ihren Aussagen handelt es sich ausdrücklich um persönliche Deutungen. Sie stützen sich allein darauf, dass der König bislang nicht öffentlich eingegriffen hat.bestraft, weil er eifersüchtig auf ihn ist.

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" Weiter schreibt sie: "Vielleicht – und das ist eine Theorie, die ich schon lange habe – ist der König ein wenig neidisch auf seinen älteren Sohn und genießtvorangegangene Reise in die Ukraine. Aus ihrer Sicht erweckten derartige Termine den Eindruck offizieller royaler Staatsbesuche – und stünden damit in direkter Konkurrenz zupräsentierte den Mantel, den sie dabei trug, später auf der Shoppingplattform OneOff. Über deren Links kann sie Provisionen verdienen.

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Für Callahan kommt das Schweigen des Königs einer Zustimmung gleich:ihre Rollen als hochrangige, aktiv arbeitende Mitglieder der Königsfamilie auf. Ihren damaligen Plan, royale Repräsentationspflichten mit eigener finanzieller Unabhängigkeit und privaten Unternehmungen zu verknüpfen, wies seinerzeit zurück. Callahan meint, dass das Paar inzwischen faktisch doch eine Art "halb drin, halb draußen"-Lösung lebe. Dabei sindDie Kommentatorin fordert den König deshalb in ihrem Text auf, bei den Titeln eine klare Grenze zu ziehen: "Ordnet euch unter, oder die Titel werden aberkannt.

"Herzogin Meghan und Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2026Für mich ist das eine plausible Deutung.