Ein neuer Dokumentarfilm beleuchtet die Zusammenarbeit zwischen König Charles und einem internationalen Schauspieler, der seine eigenen Erfahrungen mit der Förderung durch The King's Trust nutzt, um junge Menschen zu inspirieren und die Wirkung der Stiftung zu veranschaulichen.

wird beleuchtet. Beide setzen sich seit Langem dafür ein, jungen Menschen bessere Chancen für ihre Zukunft zu ermöglichen. Das gemeinsame Engagement des Königs und des Filmstars bildet daher neben den Erfahrungen der drei Geförderten einen zentralen Teil der Dokumentation.auch auf seinen eigenen Werdegang zurück.

Der Brite erzählt, wie er es aus dem Osten Londons bis zum international gefeierten Schauspieler geschafft hat. Damit soll sein Weg zeigen, welche Möglichkeiten sich durch gezielte Förderung eröffnen können. Hinter der Kamera führt Ashley Francis-Roy Regie, Clare Bradbury ist als Showrunnerin an Bord. Produziert wird das Projekt von 22 Summers.

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Die Londoner Produktionsfirma hatteins Leben gerufen. Als ausführende Produzenten sind Diene sowie Eva Omaghomi und Jonathan Smith beteiligt.bereits 1976 ins Leben. Inzwischen bietet die Organisation in mehr als 20 Ländern Programme rund um Bildung, Beschäftigung und Unternehmertum an.