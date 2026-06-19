König Felipe VI. besucht Tochter Leonor an der Luftfahrtakademie

Spaniens König Felipe VI. hat seine Tochter Prinzessin Leonor an der Luftfahrtakademie in San Javier besucht. Die 20-jährige Thronfolgerin durchläuft eine knallharte Ausbildung bei Heer, Marine und Luftwaffe. Sie wird als künftiges Staatsoberhaupt Oberbefehlshaberin der Streitkräfte sein.

Spaniens König Felipe VI. hat seine Tochter Prinzessin Leonor an der Luftfahrtakademie in San Javier besucht. Die 20-jährige Thronfolgerin durchläuft eine knallharte Ausbildung bei Heer, Marine und Luftwaffe.

Sie wird als künftiges Staatsoberhaupt Oberbefehlshaberin der Streitkräfte sein. Leonor hat bereits Anfang Mai abgehoben und sitzt im Cockpit eines Eurofighters auf der Airbase Los Llanos. Sie folgt einer langen königlichen Tradition und wird nach dem Ende ihrer militärischen Ausbildung im Sommer 2026 Politikwissenschaften an der Universidad Carlos III in Madrid studieren. Der König hat seine Tochter an der Luftfahrtakademie in San Javier besucht und war stolz auf sie.

Nach der Landung umarmte er sie in einer Flugzeughalle. Für Leonor ist es der nächste große Meilenstein auf ihrem Weg zum Staatsoberhaupt





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