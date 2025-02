König Frederik verbringt Jahrestag des Todes von Prinz Henrik im Urlaub

König Frederik und Königin Mary verbringen den Jahrestag des Todes von Frederiks Vater, Prinz Henrik, auf einer privaten Auslandsreise. Der Tod von Prinz Henrik am 13. Februar 2018 löste große Diskussionen in Dänemark aus. Prinz Henrik war für seinen eigenwilligen Charakter bekannt und hatte in den letzten Jahren seines Lebens immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. König Frederik und seine Familie verbringen den Jahrestag des Todes von Prinz Henrik in der Öffentlichkeit nicht.

König Frederik und Königin Mary sollen sich gerade auf einer privaten Auslandsreise befinden. Einer ihrer Urlaubstage wird jedoch etwas weniger ausgelassen ausfallen. Am Donnerstag, 13. Februar 2025, ist es genau sieben Jahre her, dass Frederiks Vater, Prinz Henrik , verstarb.Obwohl ihre Reise unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, gilt es als gesichert, dass sich die Dänen derzeit beim Wintersport vergnügen.

Wie sie den Todestag von Prinz Henrik verbringen, ist letztendlich nicht bekannt. Sieben Jahre nach seinem Tod kann man aber davon ausgehen, dass dieser Tag dennoch kein gewöhnlicher für König Frederik und seine Familie darstellt. Das Verhältnis zu seinem Vater war durchaus kompliziert. In seinem im Januar 2024 veröffentlichten Buch 'Kongeord' (dt. Königsworte) beschrieb König Frederik seinen Vater als 'sehr patriarchalisch', als jemand, der 'versuchte, dieses Muster an seine beiden Söhne weiterzugeben'. Letztendlich ohne Erfolg, wie Frederik weiter erklärte: 'Ich habe viel gelernt, weil ich eine Frau habe, die mich von Zeit zu Zeit daran erinnert, dass ich natürlich nicht immer Recht habe und dass meinen Worten nicht automatisch Glauben geschenkt wird, nur weil ich ein Mann im Haus bin.' Offiziell ist die private Reise nicht bestätigt. Doch auf seinen Winterurlaub, den das Paar gemeinsam mit seinen drei jüngsten Kindern, beide 14, verbringen, deutet ein Detail ganz deutlich hin: Ihr ältester Sohn Prinz Christian, 19, fungiert vom 7. bis 16. Februar 2025 als Regent. Ein Umstand, der nur durch die Abwesenheit des Königs zustande kommt. In der Bevölkerung war Prinz Henrik Zeit seines Lebens nicht unumstritten. Immer wieder eckte er mit Aussagen an, die oftmals von einem jahrzehntelangen Konflikt bestimmt waren. Der Ehemann von Königin Margrethe war bekannt für seinen eigenwilligen Charakter. Auch nach seinem Tod sorgte er noch einmal mit seinem Eigensinn für Gesprächsstoff. Mit einer 459 Jahre alten Tradition brechend, ließ er sich nicht begraben, um nach ihrem zukünftigen Tod mit Königin Margrethe gemeinsam in einem Grab zu ruhen. Stattdessen bestand er darauf, eingeäschert und verstreut zu werden





König Frederik Prinz Henrik Tod Jahrestag Königin Mary Dänemark

