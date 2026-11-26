Am Mittwochabend, 25. November 2026, wurden König Haakon und Königin Sonja überraschend von Königin Mette-Marit zum Dankeskonzert für Helfer:innen von Haralds Beerdigung begleitet. Der neue Monarch hielt eine berührende Rede.

Am Mittwochabend luden König Haakon und Königin Sonja Menschen ein, die ihnen dabei geholfen hatten, die Zeit des Todes und der Beisetzung von König Harald zu überstehen.

Vollkommen überraschend war auch Königin Mette-Marit dabei, und lauschte den verletzlichen Worten, die ihr Ehemann auf der Bühne fand. , 53, sich teilten. Vermutlich eher letzteres, denn das war der Ausdruck der Freude über die Tatsache, dass die schwer kranke Königin ihren Ehemann und ihre Schwiegermutter, †89, geebnet hatten. Mette-Marits Anwesenheit war eine vollkommene und schöne Überraschung, ebenso wie die berührende Rede, die Haakon an diesem Abend hielt.

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NRK zufolge wandte sich der neue Monarch direkt an die anwesenden Helfer:innen: " Jeder von Ihnen hat auf seine Weise dazu beigetragen, dass der Tod und die Beerdigung von König Harald so schön und würdevoll waren. Sie haben Tag und Nacht mit Professionalität und Sorgfalt gearbeitet. Wir als Familie sind Ihnen für Ihren großartigen gemeinsamen Einsatz zutiefst dankbar.