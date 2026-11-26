Royale Feier vor maroder Kulisse? Am Ort des geplanten Galadinners von Norwegens Königspaar gibt es erhebliche Schäden.

haben für ihr Segnungswochenende im August 2027 große Pläne. Ausgerechnet der Ort ihres Galadinners bereitet jedoch Sorgen. Das Königspaar möchte seine Gäste im Stiftsgården in Trondheim empfangen, doch an der historischen Residenz gibt es erhebliche bauliche Mängel.berichtet, sind Teile des Holzgebäudes bereits von Fäulnis betroffen.

An anderen Stellen löst sich die Farbe. Zwar ist eine umfassende Sanierung vorgesehen, doch wird diese bis zum Festessen nicht abgeschlossen sein. Projektleiter Ole Vegard Sæter stellte gegenüber Adresseavisen mit Blick auf den Termin klar: "Nein, das werden wir nicht schaffen, das ist eine zu große Aufgabe.

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" Die Feierlichkeiten finden rund um die Segnung des Königspaares statt, die am 22. August 2027 im Trondheimer Nidarosdom geplant ist. Trotz der Schäden gilt der Stiftsgården aber weiterhin als bewohnbar. Die staatliche Baubehörde Statsbygg plant eine umfangreiche Restaurierung des Gebäudes.