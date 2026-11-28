König Haralds Testament enthüllt eine klare Regel für drei Anwesen. Doch die Namen der Erben bleiben ein Geheimnis.

vorliegen, geht hervor, dass die drei privaten Anwesen Kongsseteren, Prinsehytta und Mågerø nicht unter mehreren Erben aufgeteilt werden. Stattdessen soll jede der Immobilien komplett an eine einzige Person gehen.

Wer welches Anwesen bekommt, erfährt die Öffentlichkeit jedoch nicht, denn die Namen der Begünstigten sind in den Dokumenten geschwärzt. Somit ist weiterhin unklar, wie Harald diesen Teil seines Privatvermögens auf seine Witwe verteilt hat. Sonja wird als mögliche Empfängerin von Mågerø gehandelt. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht.

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Das Testament liefert damit zwar neue Informationen zur geplanten Aufteilung, hält die entscheidenden Namen der Erben aber geheim. Unterschrieben hatte König Harald sein Testament schon am 24. Juni 2025. Das war gut ein Jahr vor seinem Tod am 28.