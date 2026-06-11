König + Neurath AG schließt Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ab

Der Möbelhersteller König + Neurath AG hat sein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung planmäßig abgeschlossen. Mit rund 700 Mitarbeitern kehrt die Traditionsfirma in den regulären Geschäftsbetrieb zurück. Die Sanierung war nötig, weil die Büro- und Objektmöbelbranche in einem tiefgreifenden Wandel steckt.

Die Krise ist vorbei, aber sie hat Spuren hinterlassen: Der Möbelhersteller König + Neurath AG hat sein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung planmäßig abgeschlossen. Damit kehrt die Traditionsfirma in den regulären Geschäftsbetrieb zurück.

Doch der Neustart hat seinen Preis! Nicht mehr an Bord. Von zuvor rund 830 Beschäftigten bleiben künftig noch ca. 700 Personen in dem Unternehmen aus Karben, das läuft wieder normal.

"Das ist ein wichtiger Meilenstein und schafft eine deutlich stabilere Grundlage für die weitere Entwicklung des Unternehmens", sagt Patrick Heinen, Vorstand der König + Neurath AG, zu BILD. Die betroffenen Kolleginnen und Kollegen müssen finanzielle Einbußen hinnehmen. Konkret: Die Sonderzahlungen werden gekürzt.

Zudem werden tarifliche Erhöhungen verschoben. Der Chef der Möbel-Firma: "Uns ist bewusst, dass dies für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen eine erhebliche Belastung bedeutet. Der Beitrag der Belegschaft war Teil eines ausgewogenen Sanierungskonzepts.

" Schlankere Abläufe und Maßnahmen, die den Betrieb leistungsfähiger machen sollen, sind möglich, weil Gesellschafterfamilie, Finanzierungspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter zusammengehalten haben. Die Gesellschafterfamilie bekenne sich mit der Sanierung zum Standort: "König + Neurath steht seit über 100 Jahren für Qualität made in Germany.

" Was waren die Gründe für die Pleite? "Die Büro- und Objektmöbelbranche befindet sich seit längerer Zeit in einem tiefgreifenden Wandel", so der Vorstand. Dazu gehören "ein zurückhaltendes Investitionsverhalten vieler Kunden", "hoher Wettbewerbs- und Margendruck" sowie "gestiegene Kosten"





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