Königin Geraldine von Albanien besaß eine Tiara mit einem Ziegenhaupt. Der Grund des Designs reicht in die Geschichte zurück.

28.11.2026, 10:52 Uhr Königin Geraldine von Albanien trug ein Diadem mit einem Ziegenhaupt. Das Design reicht bis in die Geschichte des 15. Jahrhunderts zurück. Besondere Schwingungen, romantische Windungen und verspielte Details: Die Royals warten mit den aufregendsten Diademen auf.

Ein heute wenig bekanntes Modell ist die sogenannte albanische Diamant-Ziegen-Tiara von Königin Geraldine, †87. Das Diadem aus Platin ist detailliert und reich geschmückt gearbeitet. Auf einem gestuften floralen Rankenmuster thront ein diamantenes Ziegenhaupt, ein Verweis auf den Feldherrn des 15. Jahrhunderts, Skanderbeg – er führte einen Aufstand gegen das Osmanische Reich an.

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Zwischen 1939 und 1943 zeigte auch das Wappen des Königreichs Albanien den sogenannten Skanderbeg-Helm über dem doppelköpfigen Adler. Warum die Ziege? Laut Legenden wandte Skanderbeg eine Kriegslist an: Er ließ Ziegen mit brennenden Kerzen an den Hörnern umherlaufen, um die Osmanen zu täuschen. Auf diese Geschichte geht der Ziegenhelm zurück, der auf dem floralen Diadem seinen Platz findet.