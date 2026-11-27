Königin Letizia trägt das perfekte Augen-Make-up für alle Ü40 – und es ist total einfach nachzuschminken und in nur 3 Schritten komplett. Genaue Anleitung und Produktempfehlungen findet ihr hier.

Augen wie Königin Letizia? Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung kein Traum mehr! Wie Letizia ihren bronzy Look mit Goldschimmer geschminkt hat und warum dieser das perfekte Augen-Make-up für alle Ü40 ist..

Doch nicht nur ihr Modegeschmack ist bewundernswert, auch für Make-up hat sie stets das richtige Händchen. Im Gegensatz zu anderen Royals wie Catherine, Princess of Wales, oder Königin Máxima setzt die spanische Monarchin jedoch auch gerne mal auf etwas– zum Glück! Denn Letizias Lidschatten bringt ihre wunderschönen grün-braunen Augen noch mehr zum Leuchten, intensiviert ihren Blick und ist einfach, viel Platz zwischen Wimpernkranz und Augenbrauen und auch sonst wirkt ihr Blick mit Ü40 sehr offen.

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Für alle, die etwasauf Tiefe in der Lidfalte, was etwas schwieriger mit Schlupflidern umzusetzen ist. Die Farben konzentrieren sich auf das Augenlid und den Wimpernkranz. Das bedeutet, dass ihr,In nur 3 einfachen Steps: Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Produktempfehlungen, könnt aber verfärbte Lider leicht mit Foundation oder Concealer abdecken – dafür einfach den Rest an Pinsel, Schwamm oder Fingern aufgeben.