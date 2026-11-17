Dänemarks ehemalige Königin Margrethe hat ihre Teilnahme an der Feier der Rheumavereinigung abrupt abgesagt. Grund sind gesundheitliche Probleme. Details zur Erkrankung.

Dänemarks ehemalige Königin Margrethe hat ihre Teilnahme an einer wichtigen öffentlichen Veranstaltung am Dienstag kurzfristig abgesagt. Die 86-Jährige sollte ursprünglich im Kopenhagener Opernhaus eine Fotoausstellung eröffnen. Doch ihre Limousine musste auf dem Weg dorthin plötzlich umkehren. Dies geschah, nachdem gesundheitliche Probleme bei der Alt-Monarchin aufgetreten waren.

Abbruch der Feier zur 90-jährigen Rheumavereinigung

Die Veranstaltung diente der Eröffnung einer Fotoausstellung zum 90-jährigen Bestehen der dänischen Rheumavereinigung. Trotz reservierter Plätze und wartender Gäste blieb Margrethes Stuhl leer. Zuerst wurde eine Verspätung gemeldet, bevor die Absage schließlich feststand. Hofchef Kim Kristensen teilte mit, die Königin sei an der Teilnahme gehindert. Sie entschuldige sich und wünsche allen einen schönen Vormittag.

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Diagnose beginnende Halsentzündung und Rückkehr nach Fredensborg

Erst gegen 11.30 Uhr erklärte das Königshaus den genauen Grund für die plötzliche Absage. Wie die dänische Zeitung B.T. unter Berufung auf den Hof berichtete, leidet Margrethe an einer beginnenden Halsentzündung. Die Ex-Königin hat Schloss Fredensborg nicht verlassen. Sie fühle sich den Umständen entsprechend wohl und ruhe sich aus. Auch der öffentlich-rechtliche Sender DR bestätigte diese Informationen.

Wiederkehr in die Öffentlichkeit nach viermonatiger Pause

Diese Absage fällt in eine Phase, in der sich die ehemalige Monarchin wieder häufiger in der Öffentlichkeit zeigen wollte. Nach früheren gesundheitlichen Problemen hatte sie ihre Auftritte deutlich reduziert. DR berichtete, dass Margrethe in der vergangenen Woche ihren ersten offiziellen Termin außerhalb ihrer Residenz seit vier Monaten absolvierte. Dies geschah am 3. November auf Schloss Fredensborg.

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Ebbe Muncks Ehrenpreis für grönländischen Journalisten

Bei dem vergangenen Termin überreichte Margrethe dem grönländischen Journalisten Masaana Eede den Ebbe Muncks Ehrenpreis 2026. Der Palast veröffentlichte dazu ein Foto auf Instagram. Dies markierte einen wichtigen Schritt zurück in ihr öffentliches Amt. Die aktuelle Erkrankung unterbricht diese positive Entwicklung vorerst. Der Palast gibt jedoch Entwarnung.

Vergangene Krankenhausaufenthalte und aktuelle Erholung

Bereits im September musste die 86-Jährige ins Krankenhaus. Nach einem Schwächeanfall wurde sie in das Kopenhagener Rigshospitalet eingeliefert. Die Ärzte stellten eine Blutansammlung im Hüftbereich sowie leichte Dehydrierung fest. Statt einer Wiedersehensfeier mit ihrem Publikum muss sie sich nun vorerst ausruhen. Das Königshaus bestätigt, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht.