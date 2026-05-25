Königin Margrethe II. nach Hüftblutung erneut im Rigshospital – mehrere Tage stationär erwartet

Die ehemalige dänische Regentin Margrethe II. wurde nach einer CT‑Untersuchung wegen einer großen Blutansammlung in der Hüfte erneut stationär aufgenommen. Trotz eines kürzlich erfolgten Herz‑Eingriffs bleibt ihr Gesundheitszustand im Fokus, während das Königspaar beim Royal Run zurückhaltend wirkte.

Königin Margrethe II. , die ehemalige Regentin Dänemarks, ist erneut in das Rigshospital Copenhagen eingewiesen worden. Nach einem kurzen Aufenthalt, der durch einen kleineren kardiologischen Eingriff wegen Angina pectoris bedingt war, hatte sie das Krankenhaus erst vor wenigen Tagen verlassen.

Bei einer routinemäßigen Computertomographie wurde jedoch eine erhebliche Blutansammlung im Bereich der rechten Hüfte entdeckt, die auf einen Sturz zurückzuführen ist, den sie bereits einige Monate zuvor erlitten hatte. Die Ärzte entschieden, dass eine sofortige stationäre Behandlung erforderlich ist, um Komplikationen zu vermeiden und die Blutung zu kontrollieren. Die Untersuchung ergab, dass das Blutvolumen im Hüftbereich größer ist als zunächst angenommen, wodurch die Notwendigkeit einer längeren Beobachtung im Krankenhaus entsteht.

Es wird nun erwartet, dass die 86‑jährige Monarchin mehrere Tage im Rigshospital verbleiben muss, während die Ärzte die Situation weiter überwachen und gegebenenfalls operative Maßnahmen ergreifen. Die Nachricht erreichte die dänische Öffentlichkeit am späten Mittag eines Pfingstmontags, an dem traditionell der „Royal Run“ in fünf Städten des Landes stattfindet. Das Königspaar, König Frederik XIII. und Königin‑Gemahlin Mary, haben wie jedes Jahr mit Begeisterung an dem Lauf teilgenommen, doch die übliche Freude war von besorgten Blicken überschattet.

Die Familie wirkte während des Events ungewöhnlich zurückhaltend, und das Fehlen einer öffentlichen Begrüßung verstärkte die Spekulationen über den Gesundheitszustand der Alten. In einer kurzen Stellungnahme teilte das Königshaus mit, dass es der Majestät soweit gut gehe und sie sich in ärztlicher Obhut befinde. Die Botschaft sollte die wachsende Unsicherheit in der Bevölkerung mildern, die seit der überraschenden Abdankung Margrethes Anfang 2024 – ein Schritt, der von vielen Beobachtern mit gesundheitlichen Gründen in Verbindung gebracht wurde – zunimmt.

Im April noch gut gelaunt zeigte sich Margrethe zusammen mit ihrer Tochter Prinzessin Anne‑Marie und den Königs­kindern bei einem Konzert auf Schloss Fredensborg, als das Bild einer aktiven und lebensfrohen Monarchin verbreitet wurde. Die jüngsten Entwicklungen jedoch werfen ein neues Licht auf ihr öffentliches Bild. Experten betonen, dass das kombinierte Belastungsprofil aus Herzproblemen und der Hüftverletzung eine besonders sorgfältige Behandlung erfordere, um die Lebensqualität der ehemaligen Regentin zu erhalten.

Beobachter aus dem internationalen Pressediskurs weisen darauf hin, dass die dänische Monarchie trotz des Machtwechsels im Frühjahr stabil bleibt, doch die Gesundheit der ältesten noch lebenden ehemaligen europäischen Königin bleibt ein sensibles Thema, das sowohl innerhalb des Königshauses als auch in der breiten Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt wird





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