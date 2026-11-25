Royal-News aus aller Welt im GALA-Ticker: Marius Borg Høiby hat einen neuen Job +++ Königin Silvia ganz emotional +++ Edoardo Mapelli Mozzi sendet öffentliches Zeichen des Beistands an Catherine.

Die Royal-News aus aller Welt im GALA-Ticker: Marius Borg Høiby wagt beruflichen Neustart +++ Königin Silvia ganz emotional +++ Edoardo Mapelli Mozzi sendet öffentliches Zeichen des Beistands an Catherine.

, 53, scheint etwas langweilig zu werden. Anfang Oktober 2026 ließen seine Verteidiger Alexander Greaker und Daniel Storrvik in einer Pressemitteilung verlauten, der 29-Jährige sei hoch motiviert, eine Arbeit zu finden. Eine "schwierige" Angelegenheit, doch nach ersten Dämpfern scheint es nun geklappt zu haben.

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"Die Situation von Høiby ist ganz anders als noch vor vier Wochen. Er hat nun eine Arbeit gefunden und möchte sich künftig darauf konzentrieren", freut sich sein Verteidiger Alexander Greaker gegenüber "NRK". Er verrät: "Høiby hat eine Stelle als Möbelschreiner bekommen und diese Woche seinen ersten Arbeitstag absolviert. Es ist sehr gut gelaufen", sagt der Verteidiger.

Weiter betont er, dass der Arbeitgeber im "Großraum Oslo" über Marius' Situation Bescheid wisse und "entsprechende Vorkehrungen" getroffen werden.

"In dieser Angelegenheit ist es notwendig, dass wir sowohl den Arbeitgeber als auch Høiby schützen, damit er, wie alle anderen Menschen auch, zur Arbeit gehen und dort in Ruhe sein kann", so Greaker. "Ich habe mit dem Arbeitgeber gesprochen, und er war sehr zufrieden damit, dass Høiby bereits angefangen hat. " Die Osloer Polizei äußerte sich bisher nicht zu Høibys beruflichem Neustart.

Mitte Juni wurde Høiby zu vier Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen und der Misshandlung seiner Ex-Freundin Nora Haukland, 29, sowie weiterer Gewalt- und Belästigungsdelikte gegenüber der sogenannten "Frogner-Frau". Das Berufungsverfahren gegen Marius Borg Høiby soll am 9. Februar 2027 vor dem Berufungsgericht Borgarting beginnen. Angesetzt sind vorläufig 16 Prozesstage.

Erfahren Sie mehr über das Weihnachtsfest der Windsors In unserem PDF beleuchten wir das Weihnachten der Royal Family, zeigen Bilder aus neun Jahrzehnten und versorgen Sie auch mit spannenden Rezepten von Kate selbst und aus der Palastküche 1999 gründete sie beispielsweise die "World Childhood Foundation", eine Hilfsorganisation, die Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung schützt. Aber schon 1994 rief sie gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation die Stiftung "Mentor" ins Leben, die zwei Jahre später in Schweden Fuß fasste und bei der Königin Silvia heute ein treues Ehrenmitglied ist.

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Das Ziel von der Organisation ist es, jungen Menschen ein gesundes und drogenfreies Aufwachsen zu ermöglichen. Dies geschieht durch Mentoring-Beziehungen zwischen jungen Menschen und erwachsenen Vorbildern, eben Mentoren. Als Gründungs- und jetziges Ehrenmitglied wird Königin Silvia sehr geschätzt. Sie nimmt sich dafür mehrmals im Jahr für Vorstandssitzungen, Seminare, Reisen und Feierlichkeiten Zeit.

Am Montag, 23. November 2026, war ein solcher Anlass, bei dem die Königin die Smedshagsskolan besuchte, eine staatliche Grund- und Gesamtschule im Stockholmer Stadtteil Hässelby in Schweden. Die Schüler:innen hatten die Gelegenheit, Königin Silvia zu treffen, und diese freute sich wiederum sehr darüber, vor Ort so herzlich empfangen zu werden. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich mit Zeichnungen auf den Empfang der Königin vorbereitet.

Eine davon, die Silvia darstellte, stach aus der Menge hervor und brachte die Königin zum Lächeln. Die Worte, die ein junger Mensch neben ein Porträt von Königin Silvia schrieb, machten diese ganz emotional.

"Du bist die beste Königin, die wir je auf der ganzen Welt hatten! ", durfte die Gemahlin des Monarchen lesen. Was für rührende Worte, die einer sichtlich bewegten Königin Silvia sehr nahe gingen. Mit ihrem neuen Projekt berührt Catherine, Princess of Wales, 44, derzeit viele Herzen.

Die Geschichte ihrer Krebserkrankung sowie der dazugehörige Genesungsweg erreichen nicht nur Menschen, die von der Krankheit unmittelbar betroffen sind. Neben dem Zuspruch, den die Ehefrau von Prinz William, 44, aus der ganzen Welt erhält, sticht bei Instagram ein Beitrag ein wenig heraus. Denn er stammt von einem unmittelbaren Familienmitglied. Neben Kates Bruder, James Middleton, 39, der häufiger ihre Beiträge bei Instagram kommentiert und ihr beisteht, ist es der Mann von Prinzessin Beatrice, 38, der hier unter einem Post Unterstützung ausdrückt.

Edoardo Mapelli Mozzi, 43, braucht dafür keine großen Worte. Drei Emojis von bandagierten Herzen reichen aus, um zu zeigen: Ich bin für dich da. Prinz Leka: Babypremiere! Erstes Porträt von Sohndie sich im März 2026 in einer privaten, kleinen Zeremonie in der Slowakei das Jawort gaben.

Für den Kronprinzen von Albanien ist es das zweite Kind. Mit der albanischen Schauspielerin Elia Zaharia, 43, hat er bereits eine Tochter, die sechsjährige Geraldine. Jetzt hat Prinzessin Blerta zum ersten Mal das Profil ihres Sohnes, Prinzen Alexander, veröffentlicht. Das albanische Medien- und Nachrichtenunternehmen "Shekulli" hat auf seiner Instagram-Seite zwei Fotos veröffentlicht.

Eins zeigt die stolze dreiköpfige Familie gemeinsam, auf einem weiteren Bild sieht man Blerta von hinten. Sie trägt den kleinen Prinzen auf dem Arm und man erkennt deutlich das süße Gesicht des Wonneproppens. Prinz Leka fühlt sich in der Rolle als Zweifachpapa sichtlich wohl, schwärmte gegenüber "Point de Vue" von dem Nesthäkchen: "Er hat dem Haus zusätzliche Energie verliehen".

Der Prinz scheut sich auch nicht davor, mit anzupacken, im Gegenteil: "Ich zögere nicht, unserem Sohn die Windel zu wechseln, ihn in den Schlaf zu wiegen oder ihn zu übernehmen, wenn Blerta das braucht. Eigentlich glaube ich, dass Väter von Anfang an voll und ganz einbezogen werden sollten.

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", 45: Ihr enger Freund, der argentinische Polostar Nacho Figueras, 49, und seine Frau Delfina, 46, feiern die Verlobung ihres ältesten Sohnes Hilario, 26, mit Nicole Cardona. Das frisch verlobte Paar verkündete die Nachricht liebevoll mit den Worten "Ein Leben lang wir zusammen" via Instagram. Harry und der argentinische Polospieler sind bereits seit 2007 befreundet. Im August 2022 schwärmte Nacho gegenüber "People" davon, wie sehr Harrys Wohltätigkeitsarbeit ihm vom ersten Tag an am Herzen lag.

Dass Nacho aber nicht nur ein Weggefährte für den guten Zweck, sondern ein echter Seelenverwandter ist, bewies der Prinz schon zu Beginn seiner großen Liebe: Kurz nach seinem ersten Treffen mit Herzogin Meghan im Londoner Soho House vertraute er sich dem Polospieler an und ging nur wenige Tage später mit ihm und seiner Ehefrau essen. Nachdem Figueras und seine Frau 2018 bereits die Hochzeit der Sussexes in Windsor miterlebten, genießen die Vier auch heute gemeinsame Momente mit ihren Kindern.

Wie sehr ihn Harrys Rolle als Vater berührte, verriet Nacho gegenüber "People": "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr er sich eine Familie gewünscht hat. In Meghan hat er eine großartige Partnerin gefunden. Sie lieben sich sehr, ihre Kinder sind bezaubernd". Nanu, mit welchem Herren zeigt sich Herzogin Meghan, 45, denn hier so innig?

Fest steht, dass es nicht Ehemann Prinz Harry, 42, ist, doch ein Unbekannter ist der Mann mit Brille und Streifenpullover auch nicht. Es handelt sich um Starfriseur George Northwood, 48. Viele Jahre war er der Hairstylist der Zweifachmama und sorgte für die.

Darüber hinaus frisierte er sie während ihrer Tour durch Australien, Neuseeland und Tonga. Zu seinen berühmten Kundinnen gehören neben der Herzogin Stars wie Kate Winslet, 51, Alicia Vikander, 38, Rachel Weisz, 56, und Julianne Moore, 65. Aus seiner beruflichen Zusammenarbeit mit Herzogin Meghan soll sich schnell eine enge Freundschaft entwickelt haben und der Star-Friseur beschrieb seine royale Kundin in der Vergangenheit als Inspiration und Freundin. Nach Jahren der Distanz sieht man das alte Duo nun wieder vereint.

Fotos zeigen Meghan und George vertraut wie eh und je in dem Londoner Restaurant "The Park". Der Friseur schrieb zu dem Treffen in einer Instagram-Bilderserie: "Ich liebe es, mich mit meiner Familie und engen Freunden zu treffen.

" Weiter führte er aus, dass die beiden sich lange nicht haben sehen können – die Umstände ließen es nicht zu. Ich habe Meghan eingeladen, da sie gerade erst nach Großbritannien zurückgekehrt ist, und obwohl wir telefonisch in Kontakt geblieben sind, hatten wir noch keine Gelegenheit gehabt, uns richtig auszutauschen. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat sie ihr zweites Kind bekommen und ich mein erstes.

Das Nachholen der verpassten Zeit war wie in alten Zeiten, als wir während der königlichen Reisen, auf denen ich sie rund um die Welt begleitete, oft gemeinsam zu Abend gegessen haben. Jetzt, da Meghan und Harry wieder in Großbritannien wohnen, scheinen sie und George auch wieder mehr Gelegenheiten zu haben, sich zu treffen und an alte Zeiten anzuknüpfen. So besuchte Northwood seine gute Freundin in ihrem neuen Zuhause in den Cotswolds.

"Wir hatten Obst und Gemüse für meinen Sohn Elijah gepflückt, der gerade mit der Beikost begonnen hatte. Sie freute sich riesig auf all die neuen Geschmacksrichtungen, die er aus dem Garten genießen würde. Ich erinnere mich, dass Archie im gleichen Alter war, als wir auf Tournee nach Südafrika gingen – es war also ein schöner Moment, der den Kreis schloss", schwärmte der Salonbesitzer aus London von seiner innigen Freundschaft zu Herzogin Meghan.

Die spannendsten Nachrichten und Informationen rund um die Royal Family aus Großbritannien, das dänische Königspaar und viele weitere Adelsfamilien können Sie in unserem royalen Ticker aus der vergangenen Woche nachlesen. Dort finden Sie