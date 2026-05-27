Königin Sonja muss ins Krankenhaus, nachdem sie bei der Enthüllung einer Skulptur gestützt werden musste

Die 88-jährige Königin wurde wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert und wird stationär behandelt. Dies ist nicht das erste Mal, dass sie wegen Herzproblemen ins Krankenhaus muss.

Königin Sonja muss ins Krankenhaus , nachdem sie bei der Enthüllung einer Skulptur auf Schloss Oscarshall in Oslo gestützt werden musste. Die 88-jährige Königin wurde wegen Herzprobleme n ins Krankenhaus eingeliefert und wird stationär behandelt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass sie wegen Herzproblemen ins Krankenhaus muss, bereits im Januar 2025 war sie wegen Herzflimmerns nach einer Skitour ins Krankenhaus gekommen und hatte einen Herzschrittmacher eingesetzt. Ihr Mann, König Harald V. (89), hat ebenfalls gesundheitliche Probleme und wurde bereits am Herzen operiert. Der Kronprinz Haakon sagte, dass die Kronprinzessin schwer krank ist und sich ihr Zustand in jüngster Zeit deutlich verschlechtert hat. Es wird erwartet, dass sie sich einer Lungentransplantation unterziehen muss





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