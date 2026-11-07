Königliche Juwelen: Die Geschichte der smaragdgrünen Kronen und Saphir-Broschen

Ein Einblick in die wertvollsten Kronjuwelen von Nepal, Iran und Marokko. Die Geschichten hinter Smaragden, Diamanten und den Schicksalen von Königen und Königinnen.

Die Königshäuser von Katar, Marokko, dem Iran und Nepal besitzen Schatzkammern, die an Brillanz und handwerkliche Perfektion kaum zu übertreffen sind. Obwohl diese königlichen Juwelen in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind, erzählen sie tiefgreifende kulturelle und historische Geschichten. GALA hat die schönsten und bedeutsamsten Schmuckstücke aus den Regionen des Nahen Ostens und Asiens recherchiert. Diese seltenen Exemplare verbinden architektonische Inspiration mit religiöser Symbolik und historischem Gewicht. Sie dienen nicht nur als Statussymbole, sondern als lebendige Zeugnisse vergangenener Macht und göttlicher Autorität.

Nepalesisches Smaragd Diadem von Juwelier Fred

Das nepalesische Smaragd Diadem wurde im Jahr 1960 vom Pariser Juwelier Fred für Königin Ratna angefertigt. Das außergewöhnliche Schmuckstück besticht durch seine leuchtend grünen Smaragde und eine Form, die von der Kultur Nepals inspiriert ist. Die nepalesische Königsfamilie brachte Smaragde aus ihrem eigenen Bestand älterer Stücke nach Frankreich. Dort wurden sie von Juwelier Fred mit Diamanten kombiniert, um das finale Design zu schaffen. Die Gestaltung lehnt sich an das zentrale goldene Motiv des nepalesischen Throns an.

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Die Form des Diadems erinnert an die Nāga, eine heilige Schlange aus dem Hinduismus und Buddhismus. In diesen Glaubensrichtungen gilt die Nāga als Hüterin der Fruchtbarkeit, des Schutzes und der göttlichen Autorität. Das Schmuckstück verbindet somit politische Macht mit tiefer spiritueller Bedeutung für das Volk. Nach der Abschaffung der Monarchie in Nepal ist das Juwel nirgends öffentlich ausgestellt. Der aktuelle Aufbewahrungsort bleibt Teil der geheimnisvollen Geschichten um den königlichen Schatz.

Farah Pahlavi Krone von Van Cleef Arpels

Eines der wertvollsten Stücke der iranischen Kronjuwelen ist die Krone der Kaiserin Farah Pahlavi. Sie wurde für die Krönung im Jahr 1967 in Teheran hergestellt. Zum ersten und einzigen Mal in der 2500-jährigen Geschichte der persisch-iranischen Monarchie wurde eine Frau offiziell zur Shahbanu gekrönt. Das Schmuckstück wurde vom Pariser Juwelierhaus Van Cleef & Arpels entworfen. Die Fertigung erfolgte in einem geheimen Tresorraum, der von Soldaten beschützt wurde.

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Die Krone ist ein Meisterwerk der Juwelierkunst und wiegt rund zwei Kilogramm. Sie enthält 1469 Diamanten, 105 Perlen, 36 Smaragde sowie 36 Rubine und Spinelle. Diese Edelsteine sind in Weißgold gefasst und bilden eine atemberaubende Kombination aus Luxus und traditioneller Handwerkskunst. Der Auftrag an die besten Männer von Van Cleef & Arpels bedeutete, für sechs Monate Paris zu verlassen. Sie reisten nach Teheran, um dieses einzigartige Stück für die einzige Kaiserin zu erschaffen. Die Krone gilt bis heute als kaum zu übertreffendes Juwel.

Krönungssymbole und historische Rätsel

Die Krönung von Haile Selassie am 2. November 1930 war ein international inszeniertes Machtsymbol. Es handelte sich dabei um die letzte Kaiserkrönung Äthiopiens. Als Haile Selassie gesalbt wurde, setzte man ihm eine Krone aus purem Gold auf. Sie war besetzt mit Diamanten, Smaragden und Rubinen. Auch seine Frau wurde am gleichen Tag am gleichen Ort gekrönt. Ihr Juwel wurde jedoch während der italienischen Besetzung des Landes zu einem historischen Rätsel.

Es bleibt ungeklärt, ob Meren ihr Schmuckstück geopfert hat, um den Krieg zu gewinnen. Dieser Vorfall unterstreicht die Zerbrechlichkeit von Königsschätzen während politischer Turbulenzen. Im Gegensatz dazu steht das Script Diadem von Königin Rania. Sie trug es zum ersten Mal im Jahr 2006 bei einem Auftritt. König Abdullah hatte das Diadem bei Fred für sie erworben. Die Welt verliebte sich sofort in die hängenden Diamanten im Tropfenschliff und den zentralen Edelstein.

Öffentliche Auftritte und familiäre Traditionen

Königin Aiswarya von Nepal ist die ältere Schwester von Komal. Sie heiratete 1970 den damaligen Kronprinzen Birendra. Sie regierte von 1972 bis zu ihrem Tod im Jahr 2001. Ihre jüngere Schwester Komal ehelichte dessen Bruder. Dadurch wurden die beiden Schwestern auch Schwägerinnen. Im selben Jahr heiratete auch Komal und wurde Königin, bis die Monarchie in Nepal 2008 offiziell abgeschafft wurde. Beide Frauen durften das nepalesische Smaragd Diadem vom Pariser Juwelier Fred tragen.

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Das Tragen dieses Diadems einte die Schwestern kulturell und symbolisch. Im Jahr 2005 trug die vierte Ehefrau des verstorbenen Königs Hussein eine besondere Saphir-Brosche. Sie begegnete dabei Bill Clinton. Die Brosche feierte fünfzehn Jahre später einen weiteren Auftritt. Ihre Tochter Prinzessin Raiyah bint Hussein trug sie bei ihrer Hochzeit. Sie kombinierte das Schmuckstück anders als ihre Mutter, die es zu dunklen und oft blauen Roben trug.

Marokko Prinzessin Lalla Khadija Diadem

Das Verschwinden von Prinzessin Lalla Salma ist bis heute ungeklärt. Auch ihre öffentlichen Auftritte sind extrem spärlich. Im Fokus steht stattdessen Prinzessin Lalla Khadija von Marokko. Sie besaß schon als Siebenjährige ein Mini-Diadem. Dieses ist vollständig aus Diamanten gefertigt und zeigt eine frühe Tradition königlicher Schmuckstücke. Die Prinzessin absolvierte 2019 ihren ersten Solo-Auftritt.

Bei diesem Anlass waren alle Augen auf sie gerichtet. Ebenso war dies im Jahr 2024 der Fall, als Brigitte Macron zu Besuch war. Das Mini-Diadem ist ein Zeugnis der fortwährenden Bedeutung von Juwelen in marokkanischen Hofzeremonien. Die Geschichte dieser Schmuckstücke zeigt, dass sie weit mehr sind als bloßer Wortschatz. Sie sind materielle Erinnerungen an Herrscherdynastien, die tief in der Religion und Kultur verwurzelt sind. Die Detailtreue der Juweliere wie Fred oder Van Cleef & Arpels hat diese Stücke für die Ewigkeit bewahrt.