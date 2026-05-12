Königliche Kapitänswende wirft Staub auf. Spieler wollen Valverde als Kapitän ablösen

Nach einem Kabinen-Knall zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni, bei dem Valverde ein Schädel-Hirn-Trauma davontrug, gibt es Diskussionen über die Kapitänsrolle bei Real Madrid. Einige Spieler wollen den uruguayischen Nationalspieler ablösen. Bisher war das Amt bei Real traditionell an diejenige gegangen, dieзаниhmisch länger Zeit auf dem Club war. Lassen sich diese Diskussionen subjektiv bewerten lassen? Welche Faktoren spielen bei der Kapitänsrolle ein?

Nach dem Kabinen-Knall zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni, bei dem Valverde ein Schädel-Hirn-Trauma davontrug, heißt es aus Klubkreisen, dass einige Spieler dem uruguayischen Nationalspieler die Kapitänsbinde entziehen wollen.

Besonders brisant: Im Raum steht nun sogar eine mögliche Änderung der Kapitänsregel bei den Königlichen! Bislang wird das Amt bei Real traditionell nach Dienstalter vergeben. Laut der spanischen "Marca" wollen Präsident Florentino Pérez und der Vorstand nun aber prüfen, ob künftig eine Abstimmung innerhalb der Mannschaft eingeführt wird. In den spanischen Medien heißt es, dass die Wahl des Kapitäns neue Machtkämpfe auslösen könnte.

Besonders im Fokus: Kylian Mbappé. Der Franzose könnte von einer Änderung profitieren. Vinicius und Real verlieren den Clásico. Wegen einer Geste steht er danach im Fokus.

Das Dienstalter-Prinzip galt bei Real jarenlang als unantastbar. Wer lange genug im Verein ist, übernimmt automatisch Verantwortung. Doch nach dem Abgang vieler Führungsspieler ist die Hierarchie im Umbruch. Dani Carvajal ist aktuell der dienstälteste Profi, spielt jedoch sportlich keine Rolle mehr.

Eine Umstellung auf ein Wahlsystem könnte neue Lager bilden -- und die ohnehin angespannte Stimmung weiter verschärfen. Dabei ist Ruhe in der Kabine das, was die Königlichen dringend brauchen





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