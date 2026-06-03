Königlicher Transfer: Denzel Dumfries wechselt zu Real Madrid

Inter Mailand lässt seinen Außenverteidiger Denzel Dumfries für 20 Millionen Euro zu Real Madrid ziehen. Der Niederländer soll die Lücke von Dani Carvajal füllen. Inter sucht derweil nach einem Nachfolger, Marco Palestra von Atalanta ist ein Kandidat.

Der erste königliche Streich des Sommers ist perfekt: Außenverteidiger Denzel Dumfries wechselt von Inter Mailand zu Real Madrid . Wie Transfer -Experte Fabrizio Romano exklusiv bestätigt, schlägt der 30-jährige Niederländer für eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro im Santiago Bernabéu auf.

José Mourinho, der als neuer Trainer der Königlichen feststeht, hatte Dumfries als Nachfolger der abgewanderten Klubikone Dani Carvajal vorgeschlagen - und der Portugiese gab grünes Licht. Auch Pedro Porro von Tottenham stand im Fokus, wäre aber mit einer deutlich höheren Ablöse verbunden gewesen. Dumfries, der bei Inter zuletzt durch eine lange Verletzungspause geschwächt war, soll nun in Madrid Druck machen oder gleich die Stammrolle übernehmen.

Seit seinem Wechsel von PSV Eindhoven im Sommer 2021 bestritt Dumfries 207 Pflichtspiele für die Nerazzurri und sammelte dabei 55 Scorerpunkte. In der abgelaufenen Saison kam er aufgrund von Verletzungen nur auf 28 Einsätze, erzielte dabei fünf Tore und bereitete zwei weitere vor. Im Vorjahr waren es in 47 Partien noch elf Treffer und sechs Vorlagen. Der Niederländer, der für seine Dynamik und Offensivqualitäten bekannt ist, will sich nun in Madrid beweisen.

Mourinho setzt große Hoffnungen in ihn, um die rechte Abwehrseite zu verstärken. Die Ablöse von 20 Millionen Euro bietet Inter zudem eine finanzielle Grundlage für die Verpflichtung eines Nachfolgers. Als heißester Kandidat für die Nachfolge wird Marco Palestra von Atalanta Bergamo gehandelt. Der 21-jährige Abwehrspieler soll bei Inter hoch im Kurs stehen.

Laut Romano geht Atalanta mit einer Forderung von 50 Millionen Euro in die Verhandlungen, ein erstes Angebot der Mailänder über 40 Millionen wurde bereits abgelehnt. Palestras Vertrag in Bergamo läuft noch bis 2029, auch mehrere Premier-League-Klubs zeigen Interesse. Inter muss sich also beeilen, um den jungen Italiener zu verpflichten. Die Verhandlungen dürften schwierig werden, doch mit den Einnahmen aus dem Dumfries-Transfer haben die Nerazzurri nun die finanziellen Mittel, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.

Es bleibt spannend, ob Inter den Kampf um Palestra gewinnen kann oder ob andere Optionen ins Spiel kommen





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