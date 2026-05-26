Königsblau löst Manga-Vertrag auf – Schalke spart unterm Strich Geld

Königsblau hat den Vertrag mit Ex-Kaderplaner Ben Manga zum 30. Juni im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der Verein überweist Manga jetzt auf einen Schlag rund 1,2 Mio. Euro. Durch die Vertragsauflösung spart Schalke unterm Strich sogar noch etwas Geld, da der Manga-Vertrag ursprünglich noch zwei weitere Jahre bis 2028 lief. Manga wurde im Mai 2024 verpflichtet als Schalke gerade noch den Abstieg in die 3. Liga verhinderte. Der Stürmer traf 16-mal und rettete Schalke fast im Alleingang vor dem Abstieg letzte Saison. Die anderen Manga-Transfers: Mitläufer und Flops wie zum Beispiel Anton Donkor, Pape Meisse Ba oder Aymen Barkok. Als letzten Sommer Baumann Sport-Boss wurde, war klar: Mangas Schalke-Zeit ist abgelaufen!

Königsblau hat den Vertrag mit Ex-Kaderplaner Ben Manga zum 30. Juni im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst – eine Teuer-Scheidung! BILD weiß: Der Verein überweist Manga jetzt auf einen Schlag rund 1,2 Mio.

Euro. Viel Geld, das Sport-Boss Frank Baumann auch gerne in einen neuen Spieler investiert hätte. Zum Vergleich: Sturm-Flop Christian Gomis (25/1,5 Mio. Ablöse) war letzte Saison der kostspieligste Transfer.

Allerdings: Durch die Vertragsauflösung spart Schalke unterm Strich sogar noch etwas Geld: Der Manga-Vertrag lief ursprünglich noch zwei weitere Jahre bis 2028. Nach BILD-Informationen erhöhte sich das Manga-Gehalt nach dem Bundesliga-Aufstieg auf rund 900.000 Euro pro Saison. Heißt: Schalke hätte insgesamt 1,8 Mio. statt nun 1,2 Mio. zahlen müssen …Manga wurde im Mai 2024 verpflichtet als Schalke gerade noch den Abstieg in die 3. Liga verhindert hatte.

Die Hoffnung damals: Der „Perlentaucher“ sollte mit seinem Gespür für Talente mit wenig Geld eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen. Der Stürmer traf 16-mal, rettete Schalke fast im Alleingang vor dem Abstieg letzte Saison. Die anderen Manga-Transfers: Mitläufer und Flops wie zum Beispiel Anton Donkor (28), Pape Meisse Ba (28) oder Aymen Barkok (28). Als letzten Sommer Baumann Sport-Boss wurde, war klar: Mangas Schalke-Zeit ist abgelaufen! Die beiden Alphatiere passten einfach nicht zusammen





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