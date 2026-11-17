Prinz William und Kate Middleton erscheinen nach vier Jahren erstmals gemeinsam auf dem grünen Teppich der Earthshot Prize Awards in Mumbai. Das Paar besticht im roten Designer-Kleid und mit Schmuck der Queen.

Prinzessin Kate und Prinz William haben bei der Verleihung der Earthshot Prize Awards in Mumbai ein unvergessliches Bild abgegeben. Die 44-jährige Prinzessin von Wales und ihr Ehemann, der 44-jährige Prinz von Wales, stellten sich am Abend des events gemeinsam auf den roten Teppich. Es war ihr erster gemeinsamer Aufritt bei dieser Umwelt-Gala seit vier Jahren. Die beiden Royals zogen dabei alle Blicke auf sich und dominierten das Geschehen.

Mode-Monument und historischer Schmuck

Kate Middleton sorgte mit ihrem Auftritt für einen regelrechten Wow-Moment. Die Prinzessin trug ein leuchtend rotes Designer-Kleid, das mit aufwendigen Gold-Details und funkelnden Perlen verziert war. Der Stoff wurde von einem indischen Designer angefertigt und unterstrich die lokale Bedeutung des Ortes. Zu ihrem Outfit kombinierte sie spektakuläre Ohrringe, die aus Smaragden und Diamanten bestehen. Diese Schmuckstücke stammen aus der historischen Sammlung von Queen Elizabeth II., die im Alter von 96 Jahren verstarb. Die Diamanten in Kates Ohrringen glänzten besonders hell und zogen die Aufmerksamkeit der Presse auf sich.

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Wiederauftritt nach Krebsdiagnose

Der Besuch der Prinzessin von Wales in Indien hat für sie eine besondere emotionale Bedeutung. Der letzte gemeinsame Earthshot-Auftritt des Paares liegt bereits vier Jahre zurück. Seit der Diagnose von Krebs im Jahr 2024 hatte sich Kate aus vielen öffentlichen Terminen zurückgezogen. Nun zeigt sie sich wieder an der Seite ihres Mannes auf internationalem Parkett. Beobachter bemerkten, dass das royalen Paar arm in Arm präsentierte und sichtlich stolz auf das gemeinsame Engagement war. Viele Betrachter waren der Meinung, dass die beiden verliebter denn je wirkten, während sie den Abend in Mumbai verbrachten.

Verkehrsmittel und humorvolle Momente

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der transportliche Einsatz des Thronfolgers. William chauffierte Kate persönlich in einem elektrischen Tuk-Tuk durch die Straßen von Mumbai. Der Prinz hatte sichtlich Spaß am Steuer des dreirädrigen Fahrzeugs. Später scherzte er darüber, dass er das Gefährt nicht beschädigt hatte. Diese humorvolle Geste lockerte die formelle Atmosphäre der Gala auf und zeigte eine jüngere Seite des Prince of Wales. Die Fahrt durch die Stadt bot Fotografen Bilder mit Seltenheitswert, die den Alltag der Royals mit dem lokalen Kulturgut Indiens verbanden.

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Umweltpreis und Hintergründe der Initiative

Der Anlass ihres glamourösen Auftritts war die Verleihung des von William gegründeten Earthshot Prize. Mit diesem Preis werden innovative Ideen ausgezeichnet, die helfen sollen, Umweltprobleme und den Klimawandel zu bekämpfen. Die Gala gilt als eines der wichtigsten Projekte des Thronfolgers. Jason Knauf, der Chef der Earthshot-Initiative, verriet hinter den Kulissen, dass Kate eine zentrale Rolle für Williams Herzensprojekt spielt. Die Prinzessin sei schon früh eine der lautesten Befürworterinnen des Umweltpreises gewesen. Sie liefert bis heute neue Ideen für dessen Weiterentwicklung und ist somit aktiv in die Strategie eingebunden.

Politische Begrüßung und gesellschaftlicher Fokus

Das Paar begrüßte bei der Ankunft hohe lokale Amtsträger. Prinz William und Kate Middleton empfiengen den Ministerpräsidenten von Maharashtra, Devendra Fadnavis, und seine Frau Amruta. Der 56-jährige Ministerpräsident und seine 47-jährige Ehefrau waren Teil der offiziellen Begrüßungszeremonie. Kurz gesagt gehörte der große Auftritt nicht den Bollywood-Stars, die oft im Fokus der Medien stehen. Stattdessen stahlen Kate und William die Show und lenkten die Aufmerksamkeit auf die Ziele der Umweltinitiative. Vier Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Abend sind die Wales-Royals wieder das Glanzpaar der britischen Monarchie.