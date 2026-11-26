Das Niedrigwasser im Rhein und die hohen Energiepreise haben der Wirtschaft zu schaffen gemacht. In den nächsten Monaten soll sie trotzdem zulegen – dank staatlicher Investitionen.

Die deutsche Wirtschaft dürfte laut Prognose der DekaBank 2026 um etwa 1,2 Prozent wachsen. Die deutsche Wirtschaft dürfte aus Sicht von Ökonomen nach dem Dämpfer im Sommer wieder besser in Gang kommen.

Nachdem sie im dritten Quartal auch wegen des Rhein-Niedrigwassers nur minimal wuchs, wird dielaut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zum Jahresende wohl anspringen: „Die Wirtschaftsleistung wird wieder spürbar zulegen, gestützt vor allem von der anziehenden Industrie und den öffentlichen Ausgaben“, sagt DIW-Experte Jan-Christopher Scherer. Wichtigster Wachstumsmotor seien derzeit die staatlichen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung.

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Dass die Wirtschaft trotz hoher Energiepreise und struktureller Belastungen zulege, zeige ihre Widerstandsfähigkeit: „Selbsttragend ist dieser Aufschwung aber noch nicht“, sagte die DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik. Die hiesige Wirtschaft dürfte laut Prognose der DekaBank 2026 um etwa 1,2 Prozent wachsen. Für 2027 rechnet sie mit einem Plus von 1,1 Prozent. Die staatlichen Investitionen sowie eine allmähliche Belebung des privaten Konsums und der Investitionstätigkeit stützten die Konjunktur.