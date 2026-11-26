Die Löhne steigen, doch werden weitgehend durch die hohe Inflation aufgefressen. Real liegen die Löhne nur knapp über dem Niveau des Jahres 2019.

Der vom Iran-Krieg ausgelöste Inflationsschub lässt die Reallöhne in Deutschland langsamer wachsen. Die Bruttomonatslöhne der Arbeitnehmer einschließlich Sonderzahlungen legten im dritten Quartal um 4,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.von 2,9 Prozent abgezogen, bleibt davon ein Reallohnzuwachs von rund 1,3 Prozent übrig.

Das ist das kleinste Kaufkraftplus seit Anfang 2025. In den beiden Vorquartalen lag es bei 1,5 und 1,8 Prozent.stabilisieren. Zwar wuchs die deutsche Wirtschaft zuletzt vier Quartale in Folge. Die privaten Konsumausgaben jedoch legten im dritten Quartal mit 0,1 Prozent nur minimal zu.

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Die Reallöhne lägen „im Moment nur minimal über dem Niveau des dritten Quartals 2019“, sagte der Experte des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, Malte Lübker. Danach trieben Coronakrise und der russische Krieg gegen die Ukraine die Preise nach oben.