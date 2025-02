Konklave Triumph bei den britischen Filmpreisen

Das Drama „Konklave“ von Regisseur Edward Berger hat bei den diesjährigen Britischen Filmpreisen (Baftas) vier Preise gewonnen. Ralph Fiennes und Volker Bertelmann gingen leer aus. Adrien Brody und Brady Corbet erhielten Auszeichnungen für ihre Arbeiten an „The Brutalist“.

Das Drama „ Konklave “ von Regisseur Edward Berger hat bei den diesjährigen Britischen Film preisen ( Bafta s) vier Preise gewonnen, darunter die prestigeträchtigen Auszeichnungen für den Besten Film und den Herausragenden Britischen Film . Zu den weiteren Kategorien, in denen sich Bergers Film durchsetzte, gehören Bestes adaptiertes Drehbuch und Bester Schnitt. Der Film war insgesamt zwölf Mal nominiert.

Hauptdarsteller Ralph Fiennes, der für acht Oscars nominierte Film „Konklave“ ging allerdings leer aus. Auch der für den Oscar nominierte deutsche Komponist Volker Bertelmann und der in Wolfsburg geborene Regisseur Edward Berger konnten in London keine Trophäe entgegennehmen. \Zwei Wochen vor der Oscar-Verleihung wurde Adrien Brody für „The Brutalist“ der Preis für die Beste Hauptrolle verliehen. Regisseur Brady Corbet wurde für das Drama über einen jüdischen Architekten, der den Holocaust überlebt und in den USA sein Glück sucht, geehrt. Der Film gewann zudem Baftas für die Beste Filmmusik und die Beste Kameraführung. Über den Preis als Beste Hauptdarstellerin freute sich Mikey Madison („Anora“), die sich gegen starke Konkurrentinnen wie Karla Sofia Gascon durchsetzen konnte. Gascon, die als erste Transfrau für den Oscar als Beste Hauptdarstellerin nominiert ist und ebenfalls für einen Bafta in dieser Kategorie im Rennen war, blieb die Gala trotz Kontroverse. Nachdem jahrealte, problematische Social-Media-Kommentare von ihr in die Schlagzeilen geraten waren, hatten sich die „Emilia Perez“-Macher von Gascon distanziert.





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Konklave Britische Filmpreise BAFTA Edward Berger Ralph Fiennes Adrien Brody Brady Corbet Film Drama

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Italien-Reise offiziell bestätigt: Das feiern Charles und Camilla mit einem 'Konklave'-StarCharles und Camilla haben bestätigt, dass sie Italien besuchen. Das feiern sie auf ihrem Anwesen Highgrove mit einem besonderen Gast.

Weiterlesen »

Neu im Streaming-Abo: Roland Emmerichs Historien-Abenteuer ist eine KatastropheOliver Kubes aktuelle Lieblingsfilme sind Konklave', 'Heretic', 'Kneecap', 'Better Man', 'September 5' und 'Stormskärs Maja'.

Weiterlesen »

Edward Berger holt mit „Konklave“ acht Oscar-NominierungenGroßer Nominierungserfolg für „Konklave“ in Hollywood: Der Thriller von Edward Berger hat bei den Oscars acht Gewinnchancen.

Weiterlesen »

'Harry Potter'- & 'Akte X'-Stars sehen dem Ende ins Auge: Trailer zu 'Der Salzpfad' – basierend auf einer wahren GeschichteOliver Kubes aktuelle Lieblingsfilme sind Konklave', 'Heretic', 'Kneecap', 'Better Man', 'September 5' und 'Stormskärs Maja'.

Weiterlesen »

TV-Premiere ohne Werbung: Eine wahre Geschichte mit zweifachem Oscargewinner – am Ende werdet ihr Rotz und Wasser heulen!Oliver Kubes aktuelle Lieblingsfilme sind Konklave', 'Heretic', 'Kneecap', 'Better Man', 'September 5' und 'Stormskärs Maja'.

Weiterlesen »

Werbefreier TV-Tipp: In diesem superunterhaltsamen Kammerspiel zerfleischen sich 3 Oscargewinner*innen mit WortenOliver Kubes aktuelle Lieblingsfilme sind Konklave', 'Heretic', 'Kneecap', 'Better Man', 'September 5' und 'Stormskärs Maja'.

Weiterlesen »