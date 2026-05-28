Konrad Laimer: Verhandlungen mit dem FC Bayern - neue Wendungen nach Gehaltsdebatte

Nach intensiven Diskussionen um ein mögliches Ablösefrei‑Abschiedsszenario hat Uli Hoeneß persönlich interveniert. Jetzt gibt es Hoffnung auf eine moderate Gehaltserhöhung und einen Kompromiss für Laimer beim FC Bayern.

Der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer steht erneut im Fokus der Transfergerüchte, nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder über einen möglichen Abgang vom FC Bayern München spekuliert wurde.

Der 29‑jährige Mittelfeldspieler hat bislang einen Vertrag bis zum Ende der Saison, doch die Diskussionen um eine Vertragsverlängerung haben in den Medien an Intensität gewonnen. Laut Sport 1 soll es insbesondere um die Höhe der Gehaltsforderungen gehen, die der Club als zu hoch einschätzt. Die Verhandlungen gerieten in eine Art Patt, das von manchen Beobachtern als "Eiszeit" zwischen dem Spieler und den Verantwortlichen der Münchner bezeichnet wurde.

In diesem Kontext wurde auch ein möglicher ablösefreier Transfer nach Ablauf des Vertrags in den Raum gestellt - ein Szenario, das für beide Seiten mit erheblichen Risiken verbunden wäre. Berichten zufolge hat der ehemalige Vereinspräsident Uli Hoeneß persönlich interveniert, um den Verhandlungsprozess zu entschärfen.

Hoeneß habe sich laut Quelle mit der Laimer‑Vertretung zusammengesetzt und klar die sogenannten "roten Linien" des Clubs kommuniziert: ein klares Limit für das Gehalt und keine Bereitschaft, über das in den Medien oft zitierte Niveau von bis zu 15 Millionen Euro jährlich zu gehen. Dieser Schritt habe offenbar zu einem Durchbruch geführt, sodass nun Gespräche über eine moderate Gehaltserhöhung im Raum stehen.

Laimer habe bereits nach dem DFB‑Pokal‑Sieg positiv über einen Verbleib in München gesprochen und dabei humorvoll angemerkt, dass er seine genauen Forderungen nicht preisgebe. Er habe gesagt, dass er eventuell noch einmal über das Thema reden werde, vielleicht nach der Weltmeisterschaft, oder sogar erst dann, wenn Österreich den Titel gewinnt - und dann sei er dann bereit, "teurer" zu werden. Die aktuelle Situation lässt vermuten, dass sich beide Seiten nun auf einen Kompromiss zubewegen.

Während der FC Bayern seine finanzielle Obergrenze wahren will, hofft Laimer auf ein attraktives Gesamtpaket, das nicht nur das Grundgehalt, sondern auch erfolgsabhängige Boni und längerfristige Perspektiven beinhaltet. Sollte eine Einigung erzielt werden, könnte Laimer seine Rolle im Mittelfeld weiter festigen und damit sowohl dem Club als auch der österreichischen Nationalmannschaft wertvolle Dienste leisten. Andernfalls könnte nach dem Auslaufen des Vertrags ein interessanter Transfermarkt für den Spieler entstehen, der aufgrund seiner Erfahrung und Vielseitigkeit von mehreren Top-Clubs Europas begehrt wird.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Verhandlungen zum gewünschten Ergebnis führen oder ob sich Laimer doch für einen Neuanfang außerhalb Münchens entscheidet





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Konrad Laimer FC Bayern München Gehaltsverhandlung Uli Hoeneß DFB-Pokal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutsches WM-Quartier in North Carolina, Österreicher in Kalifornien: Laimer sticheltDie deutsche Nationalmannschaft schlägt ihr WM-Quartier in Winston-Salem auf, während Österreich an der Pazifikküste residiert. Konrad Laimer neckt die DFB-Kollegen mit einem Harry-Potter-Vergleich.

Read more »

+++ 17:35 Kreml signalisiert, Putin sei offen für Verhandlungen mit Europa +++Ukraine-Krieg im Liveticker

Read more »

FC Bayern: Neue Entwicklung bei Konrad Laimer!Um den Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer wurde viel diskutiert, jetzt bahnt sich eine Lösung an - dank Klub-Patron Uli Hoeneß.

Read more »

Nach Hoeneß-Aussprache schraubt Laimer Gehaltsforderungen zurückWende im Laimer-Poker. Nach der Kritik an den Vertragsforderungen des Österreichers nimmt Uli Hoeneß die Verlängerung offenbar selbst in die Hand.

Read more »