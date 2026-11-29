Konrad Laimer fällt möglicherweise monatelang bei Bayern München aus. Bei 44 ausgefallenen Spielern verschärft sich die Krise unter Trainer Vincent Kompany weiter.

Die Verletzungsmisere bei den Münchener Profis hat mit dem Ausfall von Konrad Laimer eine neue, dramatische Dimension erreicht. Der Mittelfeldspieler verletzte sich während des DFB-Pokal-Achtelfinales gegen den Hamburger SV in der 52. Spielminute, als er für den 18-jährigen Lennart Karl eingewechselt wurde. Nach weiteren 35 Minuten musste er das Spielfeld bereits wieder verlassen, da er einen Schlag oberhalb seines linken Fußes abbekommen hatte.

Verletzungsdetails und Trainer-Einschätzung

Trainer Vincent Kompany (40) versuchte nach dem Spiel, die Lage auf der Pressekonferenz einzuschätzen, wirkte dabei jedoch besorgt über die Situation seines Spielers. Er erklärte: Das ist ein bisschen Pech mit Konny. Ich glaube, ihm ist jemand auf den Fuß getreten oder so. Es sieht im Moment noch nicht so gut aus. Diese Worte deuten auf eine potenziell langwierige Verletzung hin, die die ohnehin schon dünn gesäte Personaldecke im Kader weiter strapaziert.

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Konrad Laimer selbst wollte sich beim Verlassen des Stadions auf Nachfrage nicht zu seiner Verletzung äußern. Sein Gangbild verriet jedoch alles: Er humpelte deutlich sichtbar, was die Sorgen in der Mannschaftsführung und unter den Fans weiter schürte. Die Unsicherheit über die Schwere des Traumas dominierte die Berichterstattung in den Stunden nach dem Spiel.

Kompletter Sturm fehlt bei den Bayern

Schon vor dem Vorfall gegen Hamburg litt der FC Bayern München unter einer massiven Personalnot im offensiven Bereich. Aktuell fallen gleich sechs Angreifer verletzungsbedingt aus. Dazu zählen Weltfußballer Harry Kane (33) und Ismael Saibari (25), die beide an einem Syndesmoseriss leiden. Serge Gnabry (31) fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus, und Alphonso Davies (26) hat sich einen Faserriss im linken Oberschenkel zugezogen.

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Ergänzend dazu war Michael Olise (24) am Samstag nicht spielbereit, da er unter einer Vorfußprellung litt. Wenn nun auch noch Konrad Laimer längerfristig ausfällt, würde das die Personal-Probleme weiter verschlimmern. Der 27-jährige Münchner war zuletzt nicht nur wie gewohnt auf der rechten Abwehrseite gefragt, sondern auch im Angriff flexibel einsetzbar. Laimer wurde mehrfach offensiv auf den Außenbahnen eingesetzt.

Taktische Lücken und historische Ausfälle

Die Flexibilität, die Laimer bot, wird nun womöglich längerfristig fehlen. Am vergangenen Mittwoch in der Champions League bei der Pleite in Lille (1:2) setzte Kompany den Mittelfeldspieler sogar im Sturmzentrum ein. Diese taktische Vielseitigkeit ist bei den aktuellen Verletzungen ein kritischer Faktor. Hinzu kommt, dass Kapitän Manuel Neuer (40) mit einem Sehnenteilriss im rechten Fuß ausfällt, was die Krise im defensiv-mittleren Bereich noch verstärkt.

Die Situation erinnert an frühere Krisenzeiten, doch die heutige Auslastung der Reserven ist besonders hoch. Jeder weitere Ausfall in diesem Stadium der Saison wird die Planung für die restlichen Pflichtspiele erheblich erschweren. Trainer Kompany steht nun vor der Aufgabe, mit einem stark dezimierten Kader die nächsten Herausforderungen zu meistern, während er auf die Rückkehr der verletzten Stars hofft.

Prognose für das Pokal-Achtelfinale gegen Hertha

Immerhin gibt es eine kleine Entwarnung in punkto Lennart Karl. Der 18-Jährige ist wohl nicht schlimmer verletzt und kann aller Voraussicht nach am Dienstag (20.45 Uhr/RTL, Sky) im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC spielen. Auch der deutsche Nationalspieler musste in Hamburg kurz nach der Halbzeit runter. Gerüchte über Hüftprobleme machten die Runde, doch Trainer Vincent Kompany entkräftete diese direkt.

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Kompany sagte: Nein, Lenny war nicht angeschlagen. Wir hatten vor, dass Lenny heute nicht noch mal 90 spielt. Der Junge ist auch 18, das darf man nicht vergessen. Diese Erklärung entlastet die Personalsituation leicht, doch der potenzielle Ausfall von Konrad Laimer bleibt ein schwerwiegendes Risiko für die weiteren Ziele der Münchner in dieser Saison.