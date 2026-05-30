Konstantin Kuhle warnt vor Kubicki und Habeck sieht FDP kritisch

Konstantin Kuhle warnt vor Kubicki und Habeck sieht die FDP kritisch. Kuhle kritisiert Kubickis Nähe zu Putin und sieht ihn als das Gegenteil von Freiheit. Habeck sieht die FDP nicht in Richtung einer liberalen Kraft und kritisiert Kubickis oft provokante Auftreten. Er sieht die FDP-Wahl zum Parteichef am Samstag kritisch und befürchtet, dass Kubicki die FDP nicht in die Richtung führt, die das Land braucht.

Die FDP steht kurz vor einer Richtungsentscheidung für ihren designierten Parteichef Wolfgang Kubicki (74). FDP -Bundesvorstandsmitglied Konstantin Kuhle (37) warnt vor einer FDP "mit Schaum vor dem Mund" und einem Kurs aus " Kulturpessimismus , Untergangserzählung und schlechter Laune".

Er kritisiert Kubickis Nähe zu Putin und sieht ihn als das Gegenteil von Freiheit. Kuhle betont, dass es "keine indirekte und keine direkte Zusammenarbeit" mit der AfD geben darf, auch nicht an der neuen Parteiführung. Habeck sieht die FDP nicht in Richtung einer liberalen Kraft und kritisiert Kubickis oft provokante Auftreten. Er sieht die FDP-Wahl zum Parteichef am Samstag kritisch und befürchtet, dass Kubicki die FDP nicht in die Richtung führt, die das Land braucht





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