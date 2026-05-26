"Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie Infektionsschutz – Effektivität und Konsequenzen der Maßnahmen für künftige Pandemien"

Die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie hat neue Erkenntnisse im Brandenburger Landtag bekannt gegeben. Experten kritisieren Maskenpflichten, Ausgangssperren und FFP2-Masken als nicht notwendig und nicht sinnvoll gewesen. Der Aerosolforscher Gerhard Scheuch sieht Ausgangssperren als "vollkommen unsinnige Maßnahmen", da es sich beim Virus Covid-19 um ein "Innenraumphänomen" gehandelt habe. Peter Walger von der "Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Krankenhaus-Hygiene" erklärt, die Pflicht zum Tragen der FFP2-Maske sei eine "falsche Entscheidung".

Die Aufarbeitung der Corona- Politik geht nur sehr langsam voran. Im Brandenburger Landtag kamen jetzt neue Erkenntnisse ans Licht. Wer den Lockdown (2020 bis 2022) infrage stellte, galt als Schwurbler und "rechts".

Jetzt geben immer mehr Experten den Kritikern von damals recht: Maskenpflichten, Ausgangssperren und FFP2-Masken seien nicht notwendig und auch nicht sinnvoll gewesen, hieß es am vergangenen Freitag im Brandenburger Landtag. Dort war die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie zu ihrer elften Sitzung zusammengetreten





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