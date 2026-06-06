Konto-Alarm in Deutschland: Hunderte Euro Gebühren pro Jahr

Eine aktuelle Erhebung zeigt, dass für fast jeden Vierten in Deutschland die Kontoführung mindestens 100 Euro jährlich kostet. Vor allem bei den Sparkassen wird ordentlich abkassiert.

Konto-Alarm in Deutschland: Neue Zahlen zeigen, wie teuer Ihr Konto wirklich ist - Hunderte Euro Gebühren pro Jahr! Eine aktuelle Erhebung legt die knallharten Fakten auf den Tisch: Für fast jeden Vierten (23 Prozent) hierzulande kostet die Kontoführung mittlerweile mindestens 100 Euro jährlich.

Die Auswertung zeigt, dass vor allem bei den Sparkassen ordentlich abkassiert wird. Über ein Drittel der Kundschaft (34 Prozent) blättert dort pro Jahr eine Summe im dreistelligen Bereich für ihr Konto hin. Bei den Genossenschaftsbanken ist die Lage mit fast 26 Prozent ähnlich. Im Gegensatz dazu hat immerhin fast jeder Fünfte (18 Prozent) das Glück, ein Girokonto ganz ohne Gebühren zu besitzen.

Diese Daten stammen aus einer repräsentativen Erhebung von Verivox, durchgeführt Ende April 2026 vom Institut Innofact mit 1.003 Teilnehmenden. Der entscheidende Punkt, gerade für die Leute hier bei uns in Köln und Umgebung, ist, dass für ein persönliches Gespräch bei Sorgen oder Unklarheiten bei diesen Instituten keine Anlaufstelle vor Ort besteht. Der Grund für diese Preisspanne erläutert Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH, indem er sagt:





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