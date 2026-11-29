Nürnberg - Ein 17-Jähriger hat am Nürnberger Hauptbahnhof für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nachdem er zuvor Fahrgäste in einer U-Bahn belästigt hatte, biss er einen Polizisten in den Oberschenkel.

- Ein 17-Jähriger hat am Nürnberger Hauptbahnhof für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nachdem er zuvor Fahrgäste in einer U-Bahn belästigt hatte, biss er einen Polizisten in den Oberschenkel.

Ein 17-Jähriger hat am Samstagvormittag, 28. November 2026, in einer U-Bahn der Linie U1 Fahrgäste belästigt und später Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, kam es im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofs zu einem Einsatz, bei dem ein Polizist leicht verletzt wurde. Der Jugendliche hatte den Polizisten gebissen.

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Folgendes war passiert: Gegen 11.45 Uhr sprachen Fahrgäste zwei Mitarbeiter der Verkehrs-Aktiengesellschaft an, die sich ebenfalls in der U-Bahn der Linie U1 befanden. Sie teilten den Mitarbeitern mit, dass ein Jugendlicher andere Fahrgäste belästigen solle. Die Fahrkartenkontrolleure suchten daraufhin nach dem beschriebenen Jugendlichen und trafen den 17-Jährigen schließlich in der U-Bahn an. Zu diesem Zeitpunkt schlief er bereits.