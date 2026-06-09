Kontrollsucht und KI‑Gebrauch: Wie Gina H. den Mord an Fabian vorbereitete

Die Analyse von Handydaten zeigt, dass Gina H. den Vater des ermordeten Kindes über Tage hinweg überwachte, KI‑Dienste zum Verfassen von Texten nutzte und ihr Telefon zu Schlüsselzeiten ausschaltete, um Spuren zu verwischen.

Gina H. aus einer Kleinstadt in Nordrhein‑Westfalen war am Morgen des 10. Oktobers bereits mit ihrem Mobiltelefon verbunden und blieb den ganzen Tag über in ständigem Austausch mit Freunden, Bekannten und weiteren Kontaktpersonen.

Sie wechselte zwischen Sprachnachrichten und Texten, lud das Gerät mehrfach auf und nutzte es für verschiedenste Zwecke, darunter das Verfassen einer Trauerrede für den achtjährigen Fabian, dessen Leiche kurz darauf entdeckt wurde. Die Trauerrede ließ sie von einem KI‑Dienst erstellen und anschließend an Fabians Vater senden, der zu diesem Zeitpunkt von ihr getrennt lebte. Nachdem er die Worte lobte, erwiderte Gina, dass Schreiben zu ihren großen Talenten gehöre.

In den vorhergehenden Wochen hatte sie bereits künstliche Intelligenz eingesetzt, um ein persönliches Testament zu formulieren und am Tag nach dem Mord an Fabian Fragen an eine Internetsuchmaschine zu richten. Während der Prozesspause Ende April berichtete ein Kriminalbeamter, dass das Handy von Gina H. anhand umfangreicher Protokolle analysiert wurde. Die Auswertung ergab, dass sie den Vater von Fabian, Matthias R., über Stunden hinweg überwachte.

Sie verlangte minutiös genaue Angaben darüber, wann er die Arbeit betrat, Pausen einlegte oder sogar ein Getränk holte. Jegliche Kommunikation des Vaters mit seiner Ex‑Partnerin, der Mutter des kleinen Jungen, löste bei Gina eifersüchtige Reaktionen aus, während sie gleichzeitig nebenbei intensive Gespräche mit mehreren anderen Männern führte. Am Abend des 10.

Oktobers, nachdem der kleine Fabian bereits ermordet war, schickte sie einem Freund anzügliche Sprachnachrichten, während sie ihr Auto reinigte - ein Verhalten, das laut Ermittlern darauf hindeuten könnte, dass sie Spuren vernichten wollte. Gleichzeitig erhielt Matthias R. besorgte Nachrichten von ihr. Interessanterweise zeigte die Analyse des Mobiltelefons zwei klare Phasen völliger Funkstille. Genau zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt am 10.

Oktober und erneut am späten Abend des 13. Oktober schaltete Gina ihr Smartphone bei vollem Akku aus. In diesen Zeitfenstern wurden zwei Bekannte von ihr zum Tatort gelockt, um gemeinsam nach dem vermissten Kind zu suchen. Die Ermittler schlussfolgerten, dass die Abschaltung des Geräts dazu diente, die digitale Spur zu verwischen und das Ausmaß ihrer Kontrolle über das Umfeld zu verdecken.

Die vorliegenden Befunde deuten darauf hin, dass eine Kombination aus Eifersucht, Kontrollsucht und egozentrischer Selbstinszenierung das Verhalten von Gina H. maßgeblich prägte und schließlich in die Tat mündete. Die Gerichtsverhandlung wird nun klären, inwieweit die Nutzung von KI‑Hilfsmitteln und die digitale Überwachung als Beweismittel gelten und welchen Stellenwert das fehlerhafte Verhalten am Handy im Gesamtkontext der Straftat hat.

Der Fall wirft zudem grundsätzliche Fragen zum Einfluss von Algorithmen auf das persönliche Handeln und die Verantwortung der Nutzer im digitalen Zeitalter auf





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