Neue Bezirksamter in Berlin: Von der umstrittenen Allianz in Reinickendorf über die Blockade in Neukölln bis zur Vereinbarung in Mitte. Analyse der Machtstrukturen.

Nach knapp zehn Wochen seit der Wahl stehen in Berlin die ersten Bürgermeister und Stadträte fest. Die Parteien bilden neue Partnerschaften, einigen sich über Ressorts und Personalien. Doch es entbrennt auch Streit. AfD-Kandidaten fallen bei Wahlgängen durch - und in manchen Rathäusern.

Neue Bündnisse in Reinickendorf

In Reinickendorf war die Bildung des neuen Bezirksamts besonders schnell - und sehr kontrovers. Es steht erneut unter Führung der CDU. Erstmals könnte in der neuen Legislatur ein stellvertretender Bürgermeister mit AfD-Parteibuch ins Amt gelangen. Denn die CDU hat ihren Kurs geändert. Nach herben Verlusten gewann sie nur noch 27 statt 40 Prozent der Stimmen und stellte damit neben Sebastian Pieper als Bürgermeister mit Sascha Braun nur noch einen weiteren Stadtrat. Dieser Abstieg bewog den Kreischef Marvin Schulz dazu, eine neue Strategie einzuführen.

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Schon jetzt ist das neue Bezirksamt so bunt wie noch nie: Insgesamt vier Parteien sind vertreten. Korinna Stephan (Grüne), die vorher die Stadtentwicklung leitete, kümmert sich nun um die Abteilung Soziales. Und Alexander Ewers (SPD) übernimmt erneut die Bereiche Familie und Jugend und zusätzlich das Gesundheitsressort. Zum ersten Mal ist mit Felix Lederle auch ein Stadtrat der Linken in der Verwaltung vertreten. Er verantwortet die Bereiche Bildung, Sport und Kultur. Wichtigste Änderung angesichts vieler Baustellen: Der 51-Jährige ist jetzt auch Stadtrat für Bezirksimmobilien. Gestützt wird er von einem schwarz-grünen Bündnis im Rathaus.

Unterstützt wird Frank Bewig von Thorsten Schatz (CDU) und Gregor Kempert (SPD), beide seit 2021 als Stadträte im Amt - und beide mit Spandaus Top-Aufgabenfeldern betraut: Kempert bringt Erfahrung im Schulneubau mit und ist Thorsten Schatz behält die für die CDU so wichtigen "Gestaltungsressorts" Bauen und Verkehr, übernimmt aber als konservativer Politiker mit einem Talent für PR das unterschätzte Ressort Ordnungsamt.. Er ist jetzt Stadtrat und kümmert sich ums Wohnungsamt und Soziales, was beides zum Wahlkampf der Linken passt. Zudem ist er Stadtrat für Gesundheit. Zusammen sind sie zu viert -einen neuen Mann aus Dallgow-Döberitz

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Politische Blockaden in Neukölln und Mitte

Die Bildung eines neuen Bezirksamts in Neukölln liegt zwei Monate nach der Wahl in weiter Ferne. Für Konfliktpotenzial sorgt nach Tagesspiegel-Informationen der umstrittene Bezirksbürgermeisterkandidat. Er gilt als eine der bekanntesten Figuren im propalästinensischen Flügel und stößt mit seiner israelkritischen Einstellung in anderen Parteien auf Ablehnung. Die Linke hat mit 33 Prozent die meisten Stimmen im Bezirk erhalten und damit das Vorschlagsrecht für das Amt. Um gewählt zu werden, braucht Abed allerdings eine Mehrheit von mindestens 28 der 55 Stimmen in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV).

Bislang hat sich keine der anderen Fraktionen bereit gezeigt, Abed im Rahmen einer Zählgemeinschaft mit ihren Stimmen zu unterstützen. Bis zur Wahl eines neuen Bezirksamts Wie schwierig die Mehrheitsfindung in der neuen BVV ist, zeigte sich bereits bei der konstituierenden Sitzung am 29. Oktober. Schon die Wahl des BVV-Vorstands wurde kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen, weil unklar war, ob die Linken-Kandidatin Susanne Steinborn eine Mehrheit erhalten würde. Am 25. November soll Steinborn nun zur Bezirksverordnetenvorsteherin gewählt werden, Karsten Schulze von der CDU zu ihrem Stellvertreter. Damit wäre die BVV zumindest wieder arbeitsfähig.

Vereinbarung zur Bildung des neuen Bezirksamts . Vorausgegangen war ein deutlicher Wahlsieg der Linken: Sie erreichte 40,1 Prozent und 24 Sitze. Die Grünen kamen auf 25,2 Prozent und 15 Sitze. Die Linke soll vier der sechs Bezirksamtsmitglieder stellen: René Pérez Domínguez als Bürgermeister mit dem Amt für Kultur, sowie die Ressorts Stadtentwicklung und Bauen, Schule und Sport sowie Soziales und Bürgerdienste.

Konsequenzen für die Berliner Verwaltung

Bei ihnen läuft die Personalsuche noch. Das bisherige Bezirksamt unter Clara Herrmann (Grüne) scheidet mit dem Wechsel aus. Die neuen Mitglieder müssen noch von der BVV gewählt werden. In Berlin-Mitte könnte Die Linke erstmals den Bürgermeister stellen. Mit 21 von 55 BVV-Sitzen ist sie die stärkste Fraktion. Ihr Spitzenkandidat Christoph Keller will die grüne Amtsinhaberin Stefanie Remlinger ablösen. Doch was rechnerisch naheliegend ist - ein links-grünes Bündnis -Andere Bündnisse zeichnen sich kaum ab. Die CDU schließt eine Zusammenarbeit mit der Linken aus. Linke, SPD und Volt hätten mit 28 Sitzen zwar eine Mehrheit,. Um stabile Verhältnisse in Mitte herzustellen, müssten sich Linke und Grüne einigen. Ob das gelingt, ist derzeit offen.

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Die Dynamik in den Bezirken zeigt, dass die alten Machtstrukturen aufgebrochen sind. Die Koalitionsbildungen sind komplexer geworden und erfordern Kompromisse, die in der Vergangenheit undenk waren. Für die Bürger bedeutet dies eine Phase der Unsicherheit, aber auch der Chance auf neue politischer Ausrichtungen. Die kommenden Wochen werden zeigen, welche Modelle nachhaltig sind und welche zu weiteren Konflikten führen.