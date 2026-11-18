Die tunesische Nationalmannschaft drohte beim Afrika-Cup-Qualifikationsspiel gegen Libyen mit einem Abbruch nach einem hochumstrittenen Elfmeter. Details zum Vorfall und mögliche Konsequenzen.

Bei der Qualifikation für den Afrika-Cup 2027 drohte das Nordafrika-Derby zwischen Libyen und Tunesien am Dienstagabend in Tripolis in einen schweren Skandal zu münden. Die Partie geriet außer Kontrolle, als Schiedsrichter Adissa Ligali aus Benin kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit bei einem Stand von 0:1 für einen Strafstoß entschied. Die Reaktion der tunesischen Auswahl war daraufhin heftig und führte zu minutenlangen Unterbrechungen auf dem Platz.

Kritischer Elfmeter-Entscheidung im Nordafrika-Derby

Der Auslöser für die angespannte Situation war ein Zweikampf im Strafraum der tunesischen Mannschaft. An diesem Vorfall waren der libysche Angreifer Ezzeddine Al-Marimi, der Abwehrspieler Ghaith Zaalouni und der tunesische Torhüter Aymen Dahmen beteiligt. Schiedsrichter Adissa Ligali bewertete den Vorfall als Foul und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Diese Entscheidung wurde von der tunesischen Delegation und ihren Anhängern als äußerst umstritten und fehlerhaft kritisiert, da sie den Ausgang des Spiels direkt beeinflussen könnte.

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Spieler blockieren Spielfeld und drohen mit Abbruch

Anstatt die Entscheidung des Schiedsrichters zu akzeptieren, versammelten sich zahlreiche tunesische Spieler, darunter der ehemalige Union-Berlin-Profi, um den Vierten Offiziellen. Die Mannschaft drohte offen damit, das Spielfeld zu verlassen und einen Spielabbruch zu provozieren, sollte der umstrittene Strafstoß nicht zurückgenommen werden. Ein Video-Assistent (VAR) war in dieser Qualifikationsrunde nicht im Einsatz, was die Argumentationslage der Spieler weiter anheizte.

Lange Diskussionen an der Seitenlinie und Versöhnung

Es folgten hitzige Diskussionen, wilde Gesten und die massive Androhung des Abmarsches in die Kabine. Ein handfester Fußball-Skandal schien kurz bevorzustehen, da mehr als fünf Minuten lang kein Ball im Spiel war. Offizielle und Betreuer beider Mannschaften versuchten intensiv, die aufgebrachten Gäste von Tunesien zu beruhigen. Erst nach langwierigen Verhandlungen an der Seitenlinie ließ sich die tunesische Auswahl davon überzeugen, wieder auf den Platz zurückzukehren und die Partie regulär fortzusetzen.

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Sicherer Treffer Al-Marimis zum Endstand

In der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+5) trat der zuvor gefoulte Ezzeddine Al-Marimi selbst an, um den Strafstoß auszuführen. Er verwandelte die Chance sicher und stellte den Punktgleichstand auf 1:1. Am Ende der regulären Spielzeit blieb es bei dieser Teilung der Punkte. Das Ergebnis steht nun fest, doch die Art und Weise, wie das Spiel beendet wurde, wirft neue Fragen auf.

Offene disziplinarische Schritte durch die CAF

Die Frage, ob die drastischen Maßnahmen der tunesischen Mannschaft noch Konsequenzen haben wird, bleibt derzeit offen. Es ist unklar, ob das Verhalten der Spieler und das Androhen eines Spielabbruchs zu einem disziplinarischen Nachspiel durch den afrikanischen Fußballverband (CAF) führen werden. Die Untersuchung der Vorfälle in Tripolis könnte in den kommenden Tagen oder Wochen neue Informationen liefern, die über den sportlichen Ausgang des Duells hinausgehen.