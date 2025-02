Kontroverse um Aitana Bonmatís Aktion gegen Gabriela Caracas

Während eines Fußballspiels zwischen Espanyol und Caracas geriet die spanische Fußballerin Aitana Bonmatí in eine Kontroverse, nachdem sie auf Fernsehbildern zu sehen war, wie sie ihre Kolumbianerin Gegenspielerin Gabriela Caracasrempelt und in Richtung ihres Intimbereichs greift. Espanyol verurteilte die Aktion als 'inakzeptabel' und betonte, dass Bonmatí die Privatsphäre von Caracas verletzt habe. Caracas wurde nach der Partie in den sozialen Medien Opfer von schweren Beleidigungen.

Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie die spanische Fußball erin Aitana Bonmatí während eines Eckballs zunächst ihre Kolumbianerin Gegenspielerin Gabriela Caracas rempelt. Danach greift Bonmatí der Kolumbianerin in Richtung ihres Intimbereichs. Zudem soll die 29-jährige Spanierin, die aus Protest gegen die dortigen Strukturen seit 2023 nicht mehr im Nationalteam spielt, sich frauenfeindlich gegenüber Caracas geäußert haben.

Espanyol verurteilte in einem Statement die 'inakzeptable' Aktion, 'die nicht unbemerkt bleiben sollte'. Bonmatí habe die Privatsphäre ihrer Gegenspielerin verletzt. Caracas sei erst nach der Partie mit etwas Abstand klar geworden, was passiert sei. Der Klub teilte dazu mit, dass Caracas in den Sozialen Medien Opfer von schweren Beleidigungen wurde. Bonmatí dementierte einen Griff in Caracas Schritt. 'Ich habe ihr Bein berührt. Es gab KEINE Berührung des Intimbereichs und schon gar nicht absichtlich.' 'Ich lege Wert darauf, dass das eine Aktion während des Spiels war, die weder die Verbreitung noch die Bedeutung verdient, die sie bekommt', hieß es in einem von Barca verbreiteten Statement





ransport / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Aitana Bonmatí Gabriela Caracas Fußball Kontroverse Frauenfeindlichkeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lauterbach für kontroverse Äußerungen gegen Merz entschuldigtBundesgesundheitsminister Karl Lauterbach löste mit einem Beitrag auf X gegen CDU-Chef Friedrich Merz große Empörung aus. Der SPD-Politiker verurteilte Merz' Kurs in der Migrationspolitik als moralisch bankrott. Lauterbach löschte den Tweet und entschuldigte sich bei Merz.

Weiterlesen »

Kontroverse um Vances Angriff auf die Justiz: Ein potenzieller Kampf um die VerfassungVizepräsident J.D. Vances Aussage, Richter dürften die Exekutive nicht kontrollieren, sorgt für heftige Kritik. Experten sehen darin den möglichen Wendepunkt der Trump-Administration und warnen vor einem Zerfall der Verfassung. Die Aussage wird als Angriff auf die letzte Verteidigungslinie der Demokratie gegen die unkontrollierte Macht der Exekutive interpretiert.

Weiterlesen »

Kontroverse in der letzten Woche im DschungelcampDie 16. Folge von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ war geprägt von Kontroversen und Diskussionen, insbesondere um den Schauspieler Timur Ülker. Trotz der Herausforderungen gelang es den Dschungelcamp-Kandidaten aber als Team, alle Sterne bei der Prüfung „Creek der Sterne“ zu holen. Nach der Ausstrahlung der Folge stehen Pierre Sanoussi-Bliss, Alessia Herren und Lilly Becker im Finale.

Weiterlesen »

Kontroverse um »Emilia Pérez«, »The Brutalist«: Oscar-Academy erwägt Regeländerung für künstliche IntelligenzMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Fernando Alonso: Kontroverse Aussage in Österreich​Der Spanier Fernando Alonso hat mit Aston Martin ein klares Ziel vor Augen: Lücke zu Red Bull Racing weiter schliessen, Leader Max Verstappen unter Druck setzen. Und er hat einen verblüffenden Vorschlag.

Weiterlesen »

Kontroverse um Absage von Francesca Albaneses Vortrag in DeutschlandNach der Absage eines Vortrags der UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese an der Ludwig-Maximilians-Universität München fordern einige Nutzer nun auch die Absage eines für den 19. Februar geplanten Vortrags in Berlin. Während Kritiker Albanese wegen ihrer scharfen Kritik an Israels Politik und ihrer Verknüpfung mit dem Nationalsozialismus anklagen, verteidigen andere ihren Vortrag und warnen vor einem Präzedenzfall für die akademische Freiheit.

Weiterlesen »