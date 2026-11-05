Die geplante Reform der Fahrlehrerausbildung spaltet die Fachwelt. Während der ADAC Kostensenkungen und mehr Flexibilität lobt, warnt der Fahrlehrerverband vor Risiken für die Verkehrssicherheit und die Existenz kleiner Betriebe. Die Debatte kulminiert im Bundestag.

Die geplante Reform der Fahrlehrerausbildung in Deutschland hat eine intensive Debatte über die Zukunft der praktischen und theoretischen Ausbildung von Fahrschülern ausgelöst. Im Zentrum der Kritik steht die Forderung der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, dass digitale Angebote die Präsenzpflicht im Theorieteil nicht vollständig ersetzen dürfen.

Kurt Bartels, der Vizechef der Vereinigung, äußerte gegenüber Zeitungen der Mediengruppe Bayern ernsthafte Bedenken regarding der Verkehrssicherheit. Er argumentiert, dass die aktuelle Ausrichtung der Reform zu stark auf Kosteneinsparungen fokussiert ist und dabei wichtige Aspekte der Verkehrssicherheit vernachlässigt. Insbesondere in komplexen Verkehrssituationen oder bei der Schulung der Gefahrenwahrnehmung sei der direkte Austausch im Präsenzunterricht unverzichtbar. Ohne diesen persönlichen Diskurs bestehe die Gefahr, dass Lernende wesentliche Sicherheitsaspekte nicht adäquat erfassen.

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Bartels betont, dass der Verband zwar grundsätzlich offen für eine Reduzierung der verpflichtenden Theoriestunden sei, jedoch ein verbindlicher Anteil an Präsenzunterricht zwingend erforderlich bleibe, um die Sicherheitsstandards nicht zu gefährden. Ein zentrales Anliegen der Fahrlehrerverbände ist die Warnung vor langfristigen finanziellen und sicherheitstechnischen Nachteilen, die aus einer rein digitalen Ausrichtung resultieren könnten. Bartels führt aus, dass zwar in der ersten Phase durch den Wegfall des Präsenzunterrichts Grundgebühren eingespart werden könnten, dies jedoch oft nur eine scheinbare Erleichterung darstelle.

Wenn Fahrschüler die theoretischen Inhalte digital nicht korrekt verstehen, müssten diese Defizite später in den individuellen Fahrstunden nachgeholt werden. Dies führe unweigerlich zu einem erhöhten Bedarf an Fahrstunden, was die anfänglichen Einsparungen wieder zunichtemachen würde. Diese Einschätzung stützt sich auf die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, in der digitale Formate ihre Grenzen aufzeigten.

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Bedenken der Fahrlehrerverbände

Darüber hinaus widerlegt Bartels die These, dass Fahrschulen finanziell von der Reform profitieren würden, da sie keine Schulungsräume mehr benötigten. Er weist darauf hin, dass viele Betriebe langfristige Mietverträge haben oder sogar eigene Räumlichkeiten besitzen. Ein kompletter Wegfall der Präsenzpflicht würde daher viele kleine und mittelständische Betriebe in existenzielle Schwierigkeiten stürzen, ohne dass die erhofften Effekte eintreten. Die Reform werde daher ohne genaue Prüfung der Folgen für den Handwerkseinsatz umgesetzt.

Im Gegensatz zur skeptischen Haltung der Verbände begrüßt der ADAC die geplanten Veränderungen, da sie den Führerscheinerwerb flexibler und kostengünstiger gestalten könnten. Eine Sprecherin des ADAC rechnet mit Kostenersparnissen von bis zu einem Drittel, was insbesondere für viele Autofahranwärter eine erhebliche Erleichterung bedeuten würde. Dennoch betonte sie, dass Kostensenkungen niemals zulasten der Ausbildungsqualität und der allgemeinen Verkehrssicherheit gehen dürften. Der Deutsche Bundestag wird sich am kommenden Donnerstag zum ersten Mal umfassend mit den Regierungsplänen zur kurzfristigen Stabilisierung der Pflegekassen auseinandersetzen.

ADAC begrüßt geplante Reform

Parallel dazu finden abschließende Abstimmungen über mehrere Gesetzentwürfe statt, zu denen auch die Reform der Fahrlehrerausbildung gehört. Zu den geplanten Maßnahmen gehören die Reduzierung kostspieliger Sonderfahrten, die Möglichkeit des komplett online stattfindenden Theorieunterrichts sowie die Einführung privater Übungsstunden mit Eltern. Diese neuen Optionen sollen den Lernprozess individuell anpassen und den Zugang zum Führerschein erleichtern, wobei weiterhin eine Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheitsstandards angestrebt wird.

Die Diskussion zeigt, wie unterschiedlich die Interessen von Ausbildungsverbänden, Verbraucherschützern und der politischen Legislative bei der Modernisierung eines so sensiblen Bereichs wie der Verkehrserziehung gewichtet werden.