Die Ankündigung der Gäste für die ZDF-Show Wetten, dass...?, moderiert von Bill und Tom Kaulitz, löst in den sozialen Medien eine Spaltung aus. Während Nutzer die Mixtur aus internationalen Stars wie Dwayne Johnson und Nina Chuba loben, kritisieren andere die Auswahl als enttäuschend und unoriginell. Neben den US-Schauspielern treten auch Herbert Grönemeyer, Teddy Teclebrhan und Leo Neugebauer auf.

Doch jetzt hat das ZDF Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember „Wetten, dass...?

“Neben den US-Schauspielern Dwayne Johnson und Kevin Hart stehen unter anderem Herbert Grönemeyer sowie Sängerin Nina Chuba auf der Liste. Auf der Couch werden neben den musikalischen Gästen auch der Comedian Teddy Teclebrhan sowie Zehnkämpfer Leo Neugebauer Platz nehmen. Ergänzt wird die Runde durch die Schauspieler Heino Ferch und Lili Epply. Jetzt löst die Aufstellung in den sozialen Medien spürbare Kontroversen aus.

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Während ein Teil des Publikums die Mischung aus nationalen und internationalen Prominenten lobt, äußern andere Nutzer deutliche Kritik an der Auswahl. Nina Chuba gehört zu den Gästen der von den Kaulitz-Brüdern moderierten „Wetten, dass...