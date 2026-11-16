Kontroverse um Kevin De Bruynes Frau: Michèle Lacroix provoziert Napoli-Fans

Michèle Lacroix löst Wut bei Napoli-Fans aus. Ihre Aussage, ihr Mann Kevin De Bruyne fühle sich in Neapel abgeschottet, führt zu heftigen Internet-Kommentaren und Spekulationen über einen Wechsel zur PSV Eindhoven.

Die Ehefrau von Kevin De Bruyne, Michèle Lacroix, hat in Italien für massive Kontroversen gesorgt. Durch ihre öffentlichen Äußerungen über das Leben in Neapel hat sie die Wut der Anhänger des SSC Neapel auf sich gezogen. Insbesondere auf der Social-Media-Plattform Instagram häufen sich derzeit kritische und teils aggressiv formulierte Kommentare unter ihren Beiträgen. Die Empörung der Fans richtet sich gegen Aussagen, die Lacroix vor einigen Monaten getätigt hat und die nun wieder in den Fokus der internationalen Medien gerückt sind.

Deutliche Worte über das Leben in Neapel

Der Auslöser der aktuellen Debatte ist ein Interview, das Michèle Lacroix vor einigen Monaten mit dem Magazin NINA geführt hat. In diesem Gespräch gewährte die dreißigjährige die belgische Staatsbürgerin einen privaten Einblick in den Alltag der Familie De Bruyne in der italienischen Stadt. Sie beschrieb das Leben ihres Mannes dort als sehr abgeschottet und gab zu, dass beide immer wieder darüber sprechen, in ihre belgische Heimat, nach Limburg, zurückzukehren. Je schneller dieser Umzug in der Provinz Limburg stattfinden könnte, desto besser schätzten sie es ein. Diese direkten Worte heizten spekulationen über eine baldige Trennung von Italien an und sorgten für erheblichen Unmut bei den Einheimischen und dem Verein.

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Wut der Napoli-Fans und Medienresonanz

Die Reaktion der Napoli-Fans fiel extrem heftig aus. Unter den neuesten Instagram-Posts von Michèle Lacroix finden sich Forderungen wie "Verschwinde aus Neapel" oder die Aufforderung, sich erst einmal den Mund zu spülen, bevor man über die Stadt spreche. Andere Nutzer wiesen scharf darauf hin, dass niemand die Familie daran hindere, wenn sie die Stadt wirklich verlassen wolle. Zudem wurde ironisch angemerkt, dass die italienische Sonne möglicherweise Probleme bereiten könnte. Die von den niederländischen Medien aufgekommene Geschichte über einen möglichen Wechsel von Kevin De Bruyne vom SSC Neapel zum niederländischen Klub PSV Eindhoven fand auch den Weg in überregionale Presseorgane. Sowohl die britische Zeitung The Sun als auch die italienische Sportzeitung La Gazzetta dello Sport berichteten ausführlich über die kontroversen Äußerungen der Ehefrau des Fußballstars.

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Schweigen von Kevin De Bruyne und Vertragslage

Während Michèle Lacroix die volle Aufmerksamkeit und Kritik aus dem Internet einstecken muss, hält sich ihr Ehemann Kevin De Bruyne bedeckt. Der Mittelfeldspieler der belgischen Nationalmannschaft hat seinen Vertrag beim SSC Neapel noch bis zum Sommer 2027. Als sein Umfeld in der belgischen Nationalmannschaft auf die Gerüchte und die damit verbundenen öffentlichen Kommentare angesprochen wurde, wich der Spieler einer konkreten Stellungnahme aus. Er betonte, dass der aktuelle Zeitpunkt nicht geeignet sei, um über das Thema zu sprechen. De Bruyne verwies darauf, dass es bei solchen Entwicklungen immer viele Gerüchte gebe und er an seiner ruhigen Art festhalte, was seine Mitstreiter aus der Nationalmannschaft nur zu gut kennen würden. Er lehnte es ab, die Situation weiter zu kommentieren.

Wechsel zur PSV Eindhoven und Rückkehr nach Limburg

Trotz des Schweigens des Spielers bleiben die Spekulationen über eine Karrierebeendigung in Belgien oder einen Wechsel in die Niederlande lebendig. Niederländischen Medienberichten zufolge bleibt die PSV Eindhoven weiterhin ein konkreter Kandidat für einen möglichen Transfer des belgischen Stars. Sollte ein solcher Wechsel tatsächlich zustande kommen, würde dies nicht nur die sportliche Laufbahn von De Bruyne, sondern auch den Lebensmittelpunkt seiner Familie grundlegend verändern. Die belgische Provinz Limburg, die Lacroix als Wunschziel für eine Rückkehr nannte, liegt nur rund eine Autostunde von Eindhoven entfernt. Dieser kurze Weg könnte die geplante Rückkehr in die Heimat tatsächlich erleichtern und den Lebensmittelpunkt der Familie De Bruyne endgültig von Italien nach Belgien verlegen.