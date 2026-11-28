Nach über 20-jähriger Freundschaft sollen zwei Frauen nach einer Party in Konflikt geraten sein. Die Sängerin, die nach dem Tod ihres Vaters gesundheitliche Probleme hatte, steht nun im Mittelpunkt von Gerüchten über einen endgültigen Bruch mit ihrer Freundin, obwohl aus dem Umfeld eine Aussprache als besser bewerteter Weg gesehen wird.

herrscht mittlerweile offenbar Eiszeit. Nachdem die beiden mehr als 20 Jahre lang durch dick und dünn gegangen sind, soll die Tochter vonsoll sich auf der Party allerdings nicht gerade "familienfreundlich" verhalten haben.

Was genau sie getan haben soll, wird allerdings nicht erwähnt. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass es zwischen den beiden Freundinnen gekracht haben soll. Schon vor einigen Monaten soll es Ärger gegeben haben, weileinfach nur besorgt war. Aber diesmal ist es etwas anderes, und es sieht nicht so aus, als würde sich das klären lassen" , heißt es aus dem Umfeld.

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Nach dem Tod ihres Vaters am 22. Juli 2025 hatte die Sängerin aus Trauer stark abgenommen. Nach eigener Aussage konnte sie zeitweise kaum essen oder für sich selbst sorgen. Wie dünn sie geworden war, sei ihr erst durch Fotos von den Brit Awards bewusst geworden.