Nach dem Basken-Derby hagelt es Kritik an Schiedsrichter Hernández. Real Sociedad und Trainer Matarazzo kritisieren eine strittige Elfmeter-Entscheidung im Spiel zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad.

In der laufenden Saison der spanischen Liga fürchte ich keine ruhigen Nächte mehr. Das Duell zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad in San Mamés endete mit einem 2:1-Sieg für Bilbao, aber die eigentliche Schlagzeile dreht sich nicht um die Tore, sondern um eine hochumstrittene Schiedsrichterentscheidung. Der Hauptschiedsrichter Alejandro Hernández Hernández, 43 Jahre alt, steht im Zentrum einer wachsenden Kontroverse, die nun auch die Trainerwelt erreicht hat. Neben den Verantwortlichen der Vereine kritisieren auch die Ex-Bundesliga-Trainer Edin Terzic und Pellegrino Matarazzo das Vorgehen auf dem Platz scharf.

Öffentliche Kritik von Real Sociedad

Die Empörung bei Real Sociedad ist groß. Der Klub rechnet öffentlich mit dem Schiedsrichter ab, da er eine strittige Elfmeter-Entscheidung als ausschlaggebend für die eigene Niederlage ansieht. Auf der offiziellen Website des Vereins trägt der Spielbericht den titelgebenden Text: Ein nicht existierender Elfmeter besiegelt die Niederlage von Real Sociedad. Der Klub argumentiert, dass die heutige Niederlage im San Mamés Stadion in Bilbao nicht verdient war.

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Laut einer Erklärung des Vereins geschah dies nur aufgrund eines Elfmeters, der keines war. Der Schiedsrichter habe etwas gesehen, das nicht passiert war. Interessant ist dabei die Rolle des Video-Assistenten, der ansonsten oft bei absurden Details eingreift, heute aber stillblieb. Real Sociedad äußert große Besorgnis über das Geschehen in Bilbao und bezeichnet die Niederlage als unfair.

Pellegrino Matarazzo, der 48-jährige Ex-Trainer von Hoffenheim und Stuttgart, der aktuell Real Sociedad trainiert, legte nach Abpfiff nach. Er betonte, dass Real Sociedad das San Mamés mit leeren Händen verlässt. Matarazzo erklärte eindeutig, dass die Mannschaft heute zweifellos durch eine eindeutig ungerechte Entscheidung bestraft wurde. Er verwies auf die große Wut im Team, die diese Situation ausgelöst hat.

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Der strittige Moment im Detail

Der Vorfall ereignete sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als der Stand 1:1 betrug. Schiedsrichter Hernández Hernández zeigte in dieser Phase den Elfmeterpunkt für den Klub von Trainer Edin Terzic, also Athletic Bilbao. Die Entscheidung basierte auf einem vermeintlichen Foul von Aramburu an Bilbao-Star Iñaki Williams im Strafraum von Real Sociedad. Diese Szene wird nun in den Medien und von Experten intensiv analysiert.

Tatsächlich ist auf den TV-Bildern klar zu erkennen, dass Aramburu den Ball deutlich trifft, bevor er mit Williams in Berührung kommt. Dies lässt Zweifel an der Fairness der Entscheidung aufkommen. Kurios an der Situation ist, dass selbst der Bilbao-Trainer Edin Terzic, 44 Jahre alt und ehemaliger Trainer von Borussia Dortmund, den Elfmeter als fragwürdig einstuft. Er gab zu, dass sein Team aus seiner persönlichen Sicht bevorteilt wurde.

Terzic sagte offen: Heute habe ich das Gefühl, dass wir im Vorteil waren. Diese Aussage unterstreicht die Komplexität der Situation, da es selten ist, dass ein Trainer seine eigene Mannschaft als vom Schiedsrichter begünstigt darstellt. Es zeigt jedoch die Uneinigkeit innerhalb der Fußballwelt bezüglich der Handhabung dieser spezifischen Szene.

Schiedsrichter verteidigt seine Entscheidung

Nach dem Abpfiff stellte sich Schiedsrichter Alejandro Hernández Hernández der Presse bei DAZN. Er verteidigte seine Entscheidung mit der Begründung, dass Nico Williams dribbelte und Aramburu ihn dabei auf eine Weise berührte, die seiner Meinung nach strafbar war. Für Hernández handelte es sich um einen klaren Elfmeter. Er legte dar, dass seine Interpretation der Regel nicht mit der der kritischen Beobachter übereinstimmt.

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Auch die Rolle des Video-Assistenten wurde von ihm erläutert. Hernández erklärte, dass der VAR seine Entscheidung für richtig hielt. Er betonte, dass der VAR-Raum der Ansicht ist, dass kein klarer Fehler vorlag, der ein Eingreifen erfordert hätte. Seine Meinung und die des VAR unterscheiden sich somit fundamental von der von Real Sociedad. Für ihn war alles korrekt geregelt, was die Spaltung der Meinungen weiter vertieft.

Diese Situation zeigt, wie sensibel der Fußball für Entscheidungen reagiert, die das Spielgeschehen direkt beeinflussen. Besonders wenn Trainer wie Terzic und Matarazzo, die in der Bundesliga bekannt sind, das Wort ergreifen, gewinnt die Kritik an Gewicht. Die Fans und Experten werden die weiteren Entwicklungen um den Schiedsrichter Hernández und dessen Entscheidungen genau verfolgen.