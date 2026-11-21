U17-Nationalspieler Taha Soueidan von Union Berlin löst nach U17-Spiel in Kuala Lumpur einen Rassismus-Vorwurf aus. Die AFC prüft den Vorfall, die Spieler einigten sich.

Ein Vorfall bei der U17-Fußballbegegnung zwischen Indien und Palästina in Kuala Lumpur hat internationale Aufmerksamkeit und heftige Diskussionen ausgelöst. Der 15-jährige palästinensische Nachwuchsspieler Taha Soueidan, der für den Nachwuchs von Union Berlin spielt, geriet in die Kritik, nachdem er während des Spiels eine Geste gegenüber dem indischen Kapitän vollführte. Diese Handbewegung wurde von der indischen Delegation und vielen Beobachtern als diskriminierend und rassistisch eingestuft.

Kontext der umstrittenen Geste

Den Schilderungen zufolge wedelte Soueidan dem indischen Kapitän Dallalmuon Gangte mit der Hand vor der Nase vorbei. Im asiatischen Raum wird diese spezifische Handbewegung häufig als beleidigende Gestik gegenüber Indern interpretiert und als sogenannte Stinke-Geste verstanden. Der Schiedsrichter reagierte sofort und verwarnte den jugendlichen Spieler für sein Verhalten im Verlauf des Spiels. Die Handlung geschah in der湿热 Umgebung Malaysias, was den Kontext der Interaktion beeinflusste, aber die kulturelle Bedeutung der Geste unverändert ließ.

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Offizielle Reaktionen und Beschwerden

Der indische Fußballverband AIFF reagierte schnell auf den Vorfall und legte eine offizielle Beschwerde bei der Asian Football Confederation (AFC) ein. Der Verband forderte eine Prüfung des Videomaterials des Spiels, um den Vorwurf der rassistischen Beleidigung untersuchen zu lassen. Die AFC bestätigte, dass der Fall geprüft wird, wobei eine öffentliche Bewertung durch den Dachverband noch aussteht. Diese formale Vorgehensweise unterstreicht die Seriosität, mit der internationale Sportgremien solche Disziplinarverstöße behandeln.

Soueidans Verteidigung und Entschuldigung

Taha Soueidan bestreitet jegliche rassistische Absicht hinter seiner Handlung entschieden. Auf der sozialen Plattform Instagram erklärte der Jugendspieler, die Bewegung sei eine spontane Reaktion auf das Unwohlsein aufgrund der extrem hohen Luftfeuchtigkeit in Malaysia gewesen. Er betonte, Rassismus in jeder Form abzulehnen und sei traurig, dass seine harmlose Geste derart missverstanden wurde. Nach dem Spiel kam es zu einem direkten Gespräch zwischen den Beteiligten. Berichten zufolge hat Kapitän Dallalmuon Gangte die Entschuldigung von Soueidan angenommen, und beide Spieler schüttelten sich die Hände, um die Situation beizulegen.

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Weiterer Streit um "Free Israel"

Palästinas Teammanager Mohammed Joma Al-Aruri brachte einen weiteren Vorwurf in die Diskussion ein. Er behauptete, indische Spieler hätten während des Spiels den Slogan "Free Israel" gerufen. Der indische Verband äußerte sich zu diesem spezifischen Punkt zunächst nicht kommentarlos, was die Spannung zwischen den beiden Delegationen erhöhte. Dieser Kontrastpunkt erschwert eine einvernehmliche Klärung, da beide Seiten Vorwürfe gegen die andere Partei erheben und die offizielle Haltung der AFC abgewartet werden muss.

Stellungnahme von Union Berlin

Auch der Bundesligist Union Berlin positionierte sich klar zum Vorfall um seinen Jugendspieler. Ein Sprecher des Vereins erklärte, man begleite die Auswahlmaßnahmen seiner Nachwuchsspielerinnen und -spieler so gut wie möglich. Der Vorstand sei über die Situation und die umfassende Stellungnahme von Soueidan informiert. Ein persönliches Gespräch mit dem Spieler steht für die Zeit nach seiner Rückkehr von der Auswahlmaßnahme an. Der Klub betonte, dass Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsenwerden mit hoher Wahrscheinlichkeit Fehler machen. Die Aufgabe des Vereins bestehe darin, die Spieler bestmöglich zu unterstützen und ihnen die satzungsgemäßen Werte zu vermitteln, unter Einbeziehung der Sorgeberechtigten.