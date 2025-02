Kontroverse um Vances Angriff auf die Justiz: Ein potenzieller Kampf um die Verfassung

Vizepräsident J.D. Vances Aussage, Richter dürften die Exekutive nicht kontrollieren, sorgt für heftige Kritik. Experten sehen darin den möglichen Wendepunkt der Trump-Administration und warnen vor einem Zerfall der Verfassung. Die Aussage wird als Angriff auf die letzte Verteidigungslinie der Demokratie gegen die unkontrollierte Macht der Exekutive interpretiert.

Die Trump-Administration setzt eine Reihe radikaler Maßnahmen um, die die Gerichte vor große Herausforderungen stellen. Vizepräsident Vance stellt die Befugnisse der Justiz in Frage und sieht darin einen möglichen Wendepunkt der Präsidentschaft. Vances Äußerungen über die Kontrollrechte der Justiz gegenüber der Exekutive werden heftig kritisiert.

Quinta Jurecic, Expertin beim privaten Forschungsinstitut Brookings, warnt: „Was Vance hier andeutet, ohne es direkt zu sagen, ist, dass die Exekutive möglicherweise auf eine gerichtliche Anordnung reagieren könnte, indem sie dem Gericht sagt: 'Sie greifen verfassungswidrig in meine Befugnisse ein, und ich werde nicht tun, was Sie sagen.' Dann 'zerfalle' die Verfassung, so die Wissenschaftlerin. Am Sonntag hatte Vizepräsident Vance in einem Social-Media-Beitrag die Rechte der Justiz infrage gestellt. 'Die Richter dürfen die legitime Macht der Exekutive nicht kontrollieren', erklärte der Republikaner auf X. 'Würde ein Richter versuchen, einem General vorzuschreiben, wie er eine militärische Operation durchzuführen hat, wäre das illegal. Wenn ein Richter versucht, dem Generalstaatsanwalt zu befehlen, wie er seinen Ermessensspielraum als Ankläger zu nutzen hat, ist das ebenfalls illegal', behauptete Vance weiter. 'Für diejenigen unter uns, die glauben, dass wir uns mitten in einer Verfassungskrise befinden, ist dies der springende Punkt', so der demokratische Senator Chris Murphy auf X zu Vance' Ansinnen. 'Trump und Vance legen den Grundstein dafür, die Gerichte zu ignorieren - die letzte Verteidigungslinie der Demokratie gegen die unkontrollierte Macht der Exekutive.





