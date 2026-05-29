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Kontroverser Gaming-PC mit XeSS Technik

Technologie News

Kontroverser Gaming-PC mit XeSS Technik
XessGaming-PCTechnologie
📆29/05/2026 01:08:00
📰ComputerBase
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Fabian und Jan besprechen die Leistung und die hinterliegenden Gründe des neuen Gaming-PC mit XeSS Technik.

Das neue Gaming-PC mit der kontroversen Technik ist nun erhältlich. Fabian und Jan besprechen in dieser Episode die Leistung und die hinterliegenden Gründe. Es ist interessant zu hören, wie manche Menschen das Wort XeSS aussprechen.

Während Fabian es einfach als X E S S S sagt, hör es bei Jan eher nach GeSS oder TscheSS. Es ist auch nicht eindeutig, warum man das Wort XeSS als ein Wort statt Buchstaben aussprechen will. In der Regel würde man in Deutsch ein IX und in Englisch ein EX verwenden, aber nicht GSCH-e. Es ist auch bemerkenswert, dass bei anderen Begriffen wie PSSR kein Humor in der Aussprache gefunden wird, aber bei XeSS ist es anders.

Die Frage ist, warum manche Menschen das Wort XeSS so aussprechen und warum es nicht eindeutig ist

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Xess Gaming-PC Technologie

 

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