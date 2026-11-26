Fatoni spielt mit Juse Ju und Edgar Wasser in Berlin. EMF bringt den Hit Unbelievable und Chicago tritt als legendäre Band in der Hauptstadt auf.

Für die kommende Woche bietet die Musikszene in Deutschland eine vielfältige Auswahl an Live-Events, die unterschiedlichste Genres und Generationen abdecken. Die Redaktion hat für Fans der neuen und alten Schule konkrete Empfehlungen zusammengetragen, wobei der deutschsprachige Rapper Fatoni sowie die britische Rock- und Popbands EMF und Chicago im Fokus stehen. Diese drei Acts repräsentieren dabei ganz verschiedene Epochen der Musikgeschichte und locken mit jeweils eigenen Schwerpunkten auf die Bühne.

Fatoni feiert Album mit Juse Ju und Edgar Wasser

Der 1984 in München geborene Rapper Anton Schneider, bekannt als Fatoni, tritt mit seiner neuen Tour in seiner Wahlheimat Berlin auf und präsentiert dort sein neues Album "Drama endet nie". Als Special Guests unterstützen ihn seine alten Weggefährten Juse Ju und Edgar Wasser bei diesem Auftritt, was eine seltene Besetzung bietet. Fatoni blickt mit seinem Solodebüt aus dem Jahr 2011 und zahlreichen Features mit Künstlern wie Dirk von Lowtzow oder Max Herre auf eine lange Karriere zurück, die ihn von der Szene um Samy Deluxe und Creme Fresh bis hin zu Fernsehrollen in der Netflix-Serie "Kacken an der Havel" geführt hat.

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Seine Musik ist durch oldschooligen Flow und reflektierte Texte geprägt, in denen er gesellschaftskritische Themen und persönliche Midlife-Crisis-Gefühle verarbeitet. Der 41-Jährige reflektiert in seinen Songs offen über seine Identität als weißer, privilegierter Junge aus der Mittelschicht, der keiner bestimmten Hip-Hop-Schule angehört. Seine Texte sind gewitzt und ehrlich, wobei er auch humorvolle Momente nutzt, wie etwa wenn er künstliche Intelligenz bittet, ihm seine Probleme wie den morgendlichen Kater abzunehmen.

Ein besonderer Höhepunkt dieser Tour ist die Kooperation mit Juse Ju und Edgar Wasser, die bereits ein gemeinsames Album im Jahr 2025 veröffentlicht haben. Fatoni selbst bezeichnet diese Tour als die vorerst letzte Möglichkeit, die drei Künstler in kompletter Besetzung gemeinsam auf der Bühne zu erleben. Der Auftritt in Berlin verspricht daher nicht nur musikalisch, sondern auch historisch für die deutsche Hip-Hop-Gemeinschaft ein einzigartiges Ereignis zu werden.

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EMF bringt One-Hit-Wonder Unbelievable nach Berlin

Die britische Band EMF kehrt mit ihrem unverwechselbaren Sound zurück und bringt ihren weltweiten Erfolgshit "Unbelievable" auf die Bühne. Die Band wurde 1989 in der südwestenglischen Kleinstadt Cinderford gegründet und erlebte ihre erfolgreichste Zeit vor etwa 35 Jahren, als sie zur führenden Kraft der Rave-Ära wurde. Ihr Debütalbum "Schubert Dip" verkaufte sich gut und festigte den Status der Gruppe als One-Hit-Wonder, wobei Gitarrist und Songwriter Ian Dench den Bandnamen mit dem Wunsch begründete, bei dem Komponisten Schubert zu stehlen.

"Unbelievable" stieg 1990 nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern erreichte in den USA sogar die Chartspitze und ist bis heute ein定istender Teil der Popkultur. Der unverkennbare Akkord-Stakkato des Songs sorgt in der Regel für sofortige Begeisterung im Publikum, auch wenn nachfolgende Hits wie "I Believe" oder Alben wie "Schubert Dip" den Erfolg des ersten Hits nicht wiederholen konnten. Fans, die das Gefühl der frühen Neunziger erleben wollen, sind bei EMF genau richtig.

Neben dem Haupthit bleibt EMF musikalisch zwar eher ein Phänomen der Vergangenheit, doch die Live-Performance bietet trotzdem puren Rave-Spaß ohne viel Modernisierung. Die Band besteht weiterhin aus den Gründungsmitgliedern und liefert eine direkte Verbindung zur Ära, in der sie ihre beste Zeit erlebten. Jeder Auftritt ist damit eine Zeitreise für alle, die die späten Neunziger vermissen.

Chicago als legendäre Band mit Jazzrock-Roots in Berlin

Die nordamerikanische Rock- und Pop-Band Chicago tritt als legendäre Formation in der Hauptstadt auf und verspricht ein Konzert voller Hits. Die PR für den Auftritt hebt deutlich hervor, dass es sich um eine Band handelt, die den Jazzrock in ihrer ersten Phase mitdefiniert hat, bevor sie später mit Softpop-Welthits wie "If You Leave Me Now" oder "Hard to Say I'm Sorry" den internationalen Markt eroberte.

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Ein Foto der Band aus dem Jahr 1970 unterstreicht die lange Historie der Gruppe, die seit den Siebzigern auf der Bühne steht. Chicago gehört zu den Bands, die es geschafft haben, über mehrere Dekaden hinweg relevant zu bleiben und ihre Musik an neue Generationen anzupassen. Der Auftritt in Berlin bietet Fans die Chance, diese Entwicklung live zu verfolgen und alte Favoriten neu zu erleben.

Die Kombination aus Jazzrock und Pop macht Chicago zu einem einzigartigen Akt, der auf jedem Festival oder jeder Konzertreihe für Aufmerksamkeit sorgt. Mit Hits, die über Generationen hinweg gehört wurden, bietet die Band ein breites Spektrum an Melodien, die sowohl das Herz der alten als auch des jungen Publikums treffen. Wer live dabei sein möchte, sollte sich für den Mittwoch in Berlin entscheiden.