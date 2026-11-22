Nach langem Warten beim Einlass feierten 15.000 Fans in Köln ein emotionales Konzert von Papa Roach mit einer wichtigen Botschaft des Sängers.

Es war ein besonderes Konzert von Papa Roach in der Lanxess-Arena. Für viele Fans fing der Abend aber mit Frust an.in Köln auf – mit riesigem Fan-Andrang.

Die Schlangen reichten um die Arena herum. Der Einlass lief nur schleppend. Auch fast eine Stunde nachdem die Türen geöffnet worden waren, glich das Innere der Arena noch einer Geisterstadt – kaum ein Mensch war zu sehen. Über eine Stunde mussten einige Konzertbesucher warten.

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Viele Fans verpassten dadurch die erste Vorgruppe, Sleep Theory. Doch das Warten hat sich für die Fans mehr als gelohnt. Papa Roach brachten die 15.000 Fans in der Halle zum Ausrasten. Moshpits, Circle Pits, Crowdsurfing, wildes Rumspringen, auch auf den Rängen, und fliegende Bierbecher – alles, was ein echtes Metal-Konzert so braucht.

„Ich liebe das“, kommentierte Frontsänger Jacoby Shaddix das wilde Treiben in der Menge immer wieder. „Es ist ein Segen, heute hier vor euch auf der Bühne zu stehen. “Besonders wichtig war dem 50-jährigen Shaddix eine Botschaft: „Wenn hier heute Abend jemand ist, der sich gerade durch eine dunkle Zeit kämpft: Du bist nicht alleine“, so der Sänger in einer der wenigen ruhigen Minuten des Abends, während er vor seinen Fans auf der Bühne kniete.

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„Ich knie hier als ein Mann, der es geschafft hat, einige Dämonen zu bekämpfen. Und das durch die Gnade Gottes und auch wegen all der Menschen auf der Welt, die mir aufhelfen, wenn ich es alleine nicht schaffe. Denn am Ende darf das Dunkle nicht gewinnen, das Licht wird sich immer durchsetzen.

“Den Mega-Hit „Scars“ aus dem Jahr 2004 habe er in einer sehr dunklen Zeit geschrieben: „Wir haben den Song geschrieben, als wir als Band am Boden waren, als ich mit meinem Leben am Boden war. Dieser Song hat für uns alles verändert.

“ Die Metal-Band, die einst in kleinen Clubs ganz ohne Zuschauer ihre Musik machte, hat es nach ganz oben geschafft und ist 33 Jahre nach der Gründung erfolgreicher denn je. Papa Roach haben Millionen Anhänger auf der ganzen Welt – sind aktuell mit der „Rise of the Roach“-Tour in Europa unterwegs, bevor es 2027 in den USA weitergeht. Der Tourstop von Köln war für die Band um Frontsänger Jacoby Shaddix ein besonderer. Papa Roach spielten am 21.

November 2026 in Köln die größte Headlining-Show in der Geschichte der Band. Damit haben die Metal-Musiker in Köln ein Stückchen Musikgeschichte geschrieben: „Wir danken euch so fucking sehr dafür, dass ihr heute Abend hier wart und Rock’n’Roll-Musik supported habt. Wir können es kaum erwarten, das hier wieder mit euch zu tun. Aber bis wir uns wiedersehen: Danke euch allen!

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Wir lieben euch alle! Gott segne euch alle! Wir sind Familie! Und wir sind PAPA ROACH!

“ Für einen so besonderen Abend nimmt man als Fan dann auch langes Warten bei einstelligen Temperaturen gerne in Kauf.