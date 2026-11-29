Eine Frau in ihren 30er-Jahren ist am Samstagabend während eines Konzerts im Marvel Stadium in Melbourne über die Absperrung des zweiten Rangs gestürzt. Medienberichten zufolge hatte die Frau kurz zuvor ein Selfie gemacht und verlor dabei das Gleichgewicht. Sie stürzte mehrere Meter tief und prallte auf darunterliegende Sitzreihen. Sofortige Hilfe wurde durch Sicherheitskräfte, Polizeibeamte und Rettungssanitäter geleistet. Augenzeugen berichteten, dass eine im Publikum anwesende Krankenschwester Erste Hilfe leistete. Die Verletzte wurde in stabiles Bewusstsein ins Alfred Hospital transportiert. Das Stadion sprach von vorsichtiger Entwarnung und ging davon aus, dass die Frau in den kommenden Tagen entlassen werden kann. Bereits am Vortag waren bei derselben Veranstaltung mehrere Fans wegen Hitzeprobleme medizinisch behandelt worden.

in Melbourne: Am Samstagabend soll eine Konzert besucherin im Marvel Stadium über die Absperrung des zweiten Rangs gestürzt sein. Medienberichten zufolge hatte die Frau, die auf Anfang bis Ende 30 geschätzt wird, kurz zuvor noch am Geländer für ein Selfie posiert, bevor sie offenbar das Gleichgewicht verlor, über die Brüstung kippte und mehrere Meter tief fiel.

Sicherheitskräfte waren sofort zur Stelle und kümmerten sich um die Verletzte, wieberichtet. Laut Augenzeugen dauerte es nur rund zehn Minuten, bis auch Polizei und Rettungskräfte eintrafen. Gegen 23 Uhr wurde die Konzertbesucherin schließlich mit einem Krankenwagen in das Alfred Hospital gebracht. Wie der Rettungsdienst Ambulance Victoria mitteilte, war ihr Zustand während des Transports stabil.

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Augenzeugen gaben die dramatischen Augenblicke wieder: Wie ein Konzertbesucher schilderte, prallte die Frau mit Hüfte und Rücken hart auf den darunterliegenden Sitzreihen auf. Seine Partnerin, von Beruf Krankenschwester, leistete umgehend Erste Hilfe – anfangs habe die Befürchtung bestanden, dass die Verunglückte Verletzungen am Nacken oder an der Wirbelsäule davongetragen haben könnte. Eine weitere Zuschauerin berichtete zudem, die Frau sei rücklings über die Absperrung gestürzt und habe vergeblich versucht, sich am Geländer festzuhalten.