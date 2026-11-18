Entdecken Sie die besten Konzertempfehlungen der kommenden Woche in Berlin. Von The Pogues über Die Anstalt bis zum ReJazz Festival mit Ariel Bart und Aki Takase.

Die Berliner Musikszene bietet in der kommenden Woche eine beeindruckende Vielfalt an Live-Musikevents, die von legendären Post-Punk-Bands bis hin zu innovativen Jazzexperimenten reichen. Die Programmplanung hebt sich durch eine sorgfältige kuratorische Mischung heraus, die sowohl etablierte Kultstatus-Qualitäten als auch avantgardistische Klangbilder präsentiert. Im Fokus stehen dabei Konzerte von The Pogues, das Underground-Trio Die Anstalt sowie das expansive ReJazz Festival, das unterschiedlichste Musikgenres auf einer Bühne zusammenführt.

Legenden der Londoner Punk-Szene in der deutschen Hauptstadt

The Pogues kehren mit einer Besetzung zurück, die zwar weniger charismatisch im rawen Sinne der Anfangszeit agiert, dafür aber musikalisch gefestigter auftritt. Die Band, die einst durch die volatile Präsenz ihres Sängers Shane MacGowan bekannt wurde, muss ohne ihren verstorbenen Frontmann auskommen, da dieser im Jahr 2023 verstarb. In den frühen Neunzigern sowie in den darauf folgenden Jahren bis zu MacGowans Rückkehr zwischen 2001 und 2014 schwankte die Leistungsfähigkeit der Gruppe stark, bedingt durch dessen Gesundheitsprobleme und Drogenkonsum.

Also read Weihnachten in Karls Erdbeerhof bei Berlin: Die Infos

Seit dem Comeback nach einer zehnjährigen Auspause präsentiert sich die Formation um Spider Stacy, der in den schwierigen Jahren oft für den unpässlichen Sänger einspringen musste, formstabiler. Das letzte Studioalbum der Gruppe stammt bereits aus dem Jahr 1996, doch die Live-Auftritte sollen nun wieder an die Intensität früherer Tage anknüpfen. Die Band ist dafür bekannt, irische Klassiker wie "Dirty Old Town" und "The Irish Rover" mit einem unverwechselbaren Folk-Punk-Stil interpretiert zu haben. Besonders im Jahr 1987 gelangten sie mit dem Weihnachts-Hit "Fairytale of New York" zu Weltruhm.

Underground-Kraut-Postpunk aus dem Berliner Keller

Das Berliner Trio Die Anstalt, bestehend aus Carmen Redeker, Jakob Feyerherm und Emanuele Mattei, hat sich in den subkulturellen Strukturen der Stadt einen festen Namen gemacht. Diese Musiker bedienen einen Do-It-Yourself-Kraut-Postpunk, der nostalgisch an die Ästhetik und den Sound der späten Achtzigerjahre in West-Berlin erinnert. Der musikalische Ansatz orientiert sich an Pionieren wie DAF, Einstürzende Neubauten oder Xmal Deutschland und erzeugt eine Atmosphäre, die an die "rauden" Zeiten des eingemauerten Nichtstuer-Paradieses erinnert.

Advertisement

Ihr Debütalbum "Die Anstalt" wurde bei seiner Erstveröffentlichung schnell ausverkauft und erlangte Kultstatus. Die aktuelle Neuauflage des Albums beim Label City Slang macht Tracks wie "Kriegen", "Kalter Schweiß" und "Dieser Hass" einem breiteren Publikum zugänglich. Der Erfolg der Band wurde bereits im Spätsommer durch eine UK-Tour als Vorgruppe der Postpunk-Band A Place To Bury Strangers belohnt, was die wachsende internationale Anerkennung dieses klandestinen Trios unterstreicht.

Innovative Jazzexperimente am ReJazz Festival

Im Gegensatz zu überladenen Festivalstrukturen setzt das Berliner ReJazz Festival auf eine entspannte Präsentation von drei Abenden mit insgesamt sechs Acts. Diese Struktur ermöglicht es dem Publikum, sich intensiv auf die Musik zu konzentrieren, ohne überfordert zu werden. Am ersten Abend trifft das Trio um die Mundharmonikaspielerin Ariel Bart auf die Saxophonistin Silke Eberhard. Eberhard spielt virtuos mit Berlins Top-Musikern Kay Lübke am Bass und Jan Roder am Schlagzeug, was auf komplexen harmonischen und rhythmischen Strukturen basiert.

Ariel Bart präsentiert zusammen mit Arseny Rykov am Klavier und Makar Novikov am Bass einen Sound, der weniger nach traditionellem Jazz, sondern mehr nach cineastischer Melancholie und Fernweh nach dem Nahen Osten klingt. Am zweiten Abend erweitert das Quintett um die niederländische Saxophonistin Kika Sprangers diepalette, ergänzt durch die Sängerin Anna Serierse, Koen Schalkwijk am Klavier, William Barrett am Bass und Wouter Kühne am Schlagzeug. Dieser Auftritt erinnert stilistisch an die Spätwerke von John Surman oder Charles Lloyd.

Kontrastreiche Solokünstler und internationale Jazzgrößen

Der dritte Abend des ReJazz Festivals bietet einen tiefen Einblick in die improvisierte Musikszene Berlins. Die Wahlberlinerin Liz Kosack tritt mit ihrem Trio aus Dan Peter Sundland am E-Bass und Steve Heather am Schlagzeug auf. Kosack ist nicht nur für ihre elektronischen Klangerzeugungen über Tasten und Drehknöpfe bekannt, sondern auch durch auffällige Bühnenmasken, was sie zu einer festen Größe in der Berliner Impro-Szene macht.

Advertisement

Einen weiteren Höhepunkt bildet die Pianistin Aki Takase, die den Berliner Free Jazz maßgeblich mitgeprägt hat. Ihre langjährige Karriere reicht vom FMP-Label bis hin zu obskuren japanischen Hinterhofveröffentlichungen. Sie wird ihre Klavierkunst mit der Turntable-Artistik von DJ Illvibe (Kofie da Vibe) kombinieren, wobei dieser auch tanzt. Den Abschluss des Festivals übernimmt die Harfenistin Julie Campiche, die mit Field-Recordings, Samples und ihrer Stimme eine Welt erschafft, die an die experimentellen Arbeiten von Laurie Anderson erinnert und so die konventionellen Erwartungen an das Instrument subversiv umdeutet.