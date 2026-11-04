Konzerttipps Berlin: Jethro Tull, Bilderbuch und Jazz-Highlights

Ian Anderson kehrt mit Jethro Tull zurück. Uche Yara debütiert bei Bilderbuch. Im Zig Zag Jazz Club feiern Joe Lovano und Theo Croker die Legende Miles Davis.

Ian Anderson gilt als der prominenteste Querflötist im Rock und prägte den Sound von Jethro Tull entscheidend. Sein Stakkato-Solo machte das Lied Locomotive Breath aus dem Jahr 1971 zu einem Evergreen auf dem Niveau von Whole Lotta Love oder Smoke On The Water. Die Band etablierte sich unter seiner Führung als einer der innovativsten Acts des Progressive Rock. Nach einem kreativen Tiefpunkt in den Achtzigerjahren und einem Weihnachtsalbum im Jahr 2003 schien die Karriere beendet. Doch Anderson formte die Gruppe nach einer fünfjährigen Pause 2017 neu. Seit 2022 erscheinen wieder ambitionierte Alben mit mehr Humor.

Uche Yara debütiert bei Bilderbuch

Die in Berlin lebende Österreicherin Uche Yara stellt ihr Debütalbum Bodyscanner vor. Die SZ bezeichnete das Werk als Sensation und lobte die Virtuosität, die man mit 23 eigentlich nicht schreiben könne. Ihr Popularitätsschub wuchs seit ihrer Vorstellung als neue Gitarristin bei den Austro-Rock-Giganten Bilderbuch im Frühjahr. Das Album Bodyscanner ist kein Easy Listening, sondern ein groovy Art-Pop-Hurrikan, der die Ohren durchpustet. Die Musik verbindet sperrige Virtuosität mit modernem Pop.

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Zig Zag Jazz Festival Herbstprogramm

Der kleine Zig Zag Jazz Club hat sich als Big Player der Konzertszene etabliert. Nach dem Sommerfest steht nun der Jazzherbst in der neuen Zig Zag Hall auf dem Programm. Allein diese Woche stehen sechs lohnenswerte Konzerte an, wobei sich zwei Termine überschneiden. Am Samstagabend stellt die britische Soul-Jazz-Sängerin Mica Millar ihr neues Album um 20 Uhr vor. Gleichzeitig zelebriert ein All-Star-Ensemble um Joe Lovano im Georg-Neumann-Saal der UdK den 100. Geburtstag von John Coltrane um 18 Uhr und 20:30 Uhr.

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Trompeter Theo Croker ehrt Miles Davis

Ein Höhepunkt des Programms ist das Konzert von Theo Croker am Sonntag, den 8. November, um 20 Uhr. Der 41-jährige Trompeter aus Florida wird regelmäßig als würdiger Erbe der Jazzlegende Miles Davis gehandelt. Croker genießt einen hervorragenden Ruf als furchtloser Grenzgänger. Er trägt die Bürde, das unerkundete Land zu betreten, das Miles Davis vor über einem halben Jahrhundert radikal erneuerte. Weitere Auftritte bieten Hiromi am Donnerstag, Nate Smith am Montag und Delfeayo Marsalis am Freitag.

Jungle bespielen Berlins größte Konzerthalle

Das britische Trio Jungle hat seinen kommerziellen Durchmarsch verdient. Von 200 Fans in Neukölln im Jahr 2015 zu Berlins größter Konzerthalle zeigt der Aufstieg deutlich. Die Londoner etablieren sich als zarteste Versuchung eines zeitgenössischen UK-Soul-Pops. Für Hörer, denen Hot Chip oder Blood Orange zu intensiv sind, bietet Jungle schmusig groovende Dancefloor-Hits. Tickets gibt es nur noch in homöopathischer Dosierung. Die Band beweist damit ihre enorme Anziehungskraft auf das Publikum.