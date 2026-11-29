Ein Koop-Roguelike zwingt MeinMMO-Redakteur Alex und seine Freunde zu knallhartem Teamwork, gibt aber auch Raum für allerlei sabotierenden Schabernack.

hat MeinMMO-Redakteur Alex und seine Freunde schon etliche Stunden an den Bildschirm gefesselt. Denn das Spiel zwingt sie als Gladiatoren zu knallhartem Teamwork, gibt aber auch Raum für allerlei sabotierenden Schabernack.

Meine Freunde und mich dürstete es schon länger wieder nach einem schnellen Koop-Spiel, in dem wir einfach Chaos stiften und Spaß haben können, während wir im Discord hängen. Dabei kam unsauf Steam während des aktuellen Sales aufs Radar und wir dachten: Kann man für knapp 13 € statt fast 20 € mal mitnehmen.

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Die Prämisse wirkt simpel: Ihr werdet wahlweise solo oder mit insgesamt bis zu 4 Spielern als Gladiatoren in ein Kolosseum gesteckt und müsst dort gegen haufenweise Gegner kämpfen. Allerdings kommt das Ganze mit einem Kniff, der dafür sorgen sollte, dass wir bereits in unserer ersten Session mehr als nur Blut geleckt hatten: Denn ihr werdet für die Kämpfe an eure Mitspieler und teilweise auch an die Arena gekettet.